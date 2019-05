Předmět Technika se bude učit od roku 2022, pilotně už od září

Praha - Předmět Technika se začne od letošního září pilotně vyučovat na prvních 53 základních školách. Jako povinný předmět by se měl poprvé v rozvrzích objevit s roce 2022. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Na plánu se dohodl s ministrem školství Robertem Plagou (ANO). Předmět má obsahovat základy praktické výuky a nových technologií.

"Máme přibližně dva roky na to, aby se předmět kompletně vyzkoušel na školách, které k tomu mají nejlepší předpoklady. To znamená, že jsou na to nejlépe vybaveny, mají na to učitele a jsou schopny to bez problémů zvládnout," řekl Havlíček po zasedání vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jejímž místopředsedou je. Seznam škol na pilotní testování má podle něj resort školství.

Přestože je nový předmět napsán a připraven, nemusí se podle Havlíčka stoprocentně v tomto znění dodržet. "Právě proto pojede dvou až tříletý pilot, ze kterého si vezmeme zkušenosti a výsledky," dodal. Ty se využijí na dalších více než čtyřech tisících základních školách.

Na potřebě zavedení nového předmětu se podle dřívějšího vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) domluvil Plaga se zástupci vlády a podnikatelů. Větší podporu technického vzdělávání dlouhodobě prosazovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků, kterou Havlíček vedl do nástupu na ministerskou funkci.

Záměr vrátit do škol předmět, kterému se dříve říkalo dílny, ale dosud narážel na chybějící prostory ve školách i jejich zastaralé vybavení, nedostatek místa v rozvrhu a málo peněz. Požadavky na rozšíření výuky mají odborníci ale i u dalších předmětů.