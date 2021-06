Pražský dopravní podnik může uzavřít smlouvu na první část metra D

Brno - Pražský dopravní podnik (DPP) může uzavřít smlouvu s vítězem tendru na stavbu první části metra D. Dosud mu v tom bránilo předběžné opatření vydané loni v červenci Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Nyní všechna řízení spojená s touto zakázkou skončila a s nimi i platnost zákazu. Předseda Petr Mlsna svým rozhodnutím potvrdil rozhodnutí ÚOHS z letošního března, že podmínky i průběh tendru byly v pořádku. Návrh k ÚOHS podala firma Eurovia CS. Rozhodnutí je pravomocné, informoval úřad v tiskové správě. Náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) rozhodnutí přivítal a uvedl, že DPP podepíše smlouvu s dodavatelem.

"Dodavatel Eurovia CS ve svém návrhu namítal nezákonnost jak u zadávacích podmínek, tak v postupu zadavatele. Jednalo se například o údajnou nedostupnost části zadávací dokumentace a její neúplnost, délku lhůty pro podání nabídek, nejasnost vymezení požadavků na prokazování kvalifikace a další nejasné či nepřiměřené požadavky zadavatele," uvedl Mlsna. ÚOHS už v prvním stupni nenašel žádné pochybení, Eurovia proti jeho rozhodnutí podala rozklad k předsedovi úřadu. Ten ale všechny námitky k rozhodnutí první instance zamítl.

"Do zadávacích podmínek, které respektují zákon, jsou přiměřené, objektivní, nediskriminační a pro zadavatele představují určitou racionální kvalitu, není úřad oprávněn zasáhnout," uvedl Mlsna.

Scheinherr uvedl, že rozhodnutí úřadu je důkazem, že DPP i město postupovaly správně. "Mám obrovskou radost, že metro D se začíná dostávat z obstrukčních problémů, které na sobě investice měla. Můžeme podepsat smlouvu s vítězem veřejné zakázky na stavbu první etapy jedné z největších investic v Praze i celé České republice," uvedl.

Úřad se námitkami Eurovii k tendru začal zabývat už loni v červenci, kdy také vydal předběžné opatření zakazující DPP uzavřít smlouvu. Loni v říjnu nařídil ÚOHS DPP, aby znovu posoudil námitky Eurovie k tendru. Správní řízení zabývající se průběhem celého tendru ale pokračovalo a s ním platilo i předběžné opatření. Nyní, když rozhodnutí úřadu nabylo právní moci, přestalo platit i předběžné opatření.

Zakázku na výstavbu prvního úseku metra D z Pankráce na Olbrachtovu vyhlásil pražský dopravní podnik a její hodnota přesahuje deset miliard korun. Nabídky mohli zájemci podávat do konce dubna, dopravní podnik lhůtu kvůli vyhlášení nouzového stavu prodloužil. Stavba měla podle původních odhadů začít v posledním čtvrtletí letošního roku, celkem by měla trvat 7,5 roku.

DPP může získat stavební povolení na metro D, magistrát není podjatý

Pražský dopravní podnik (DPP) může získat stavební povolení na stavbu první části metra D z Pankráce do Písnice. Ministerstvo dopravy zrušilo námitku o podjatosti magistrátu při rozhodování o stavbě. "Stavební řízení může znovu pokračovat dál," sdělil dnes ČTK Scheinherr. Podnět o podjatosti řešilo ministerstvo od loňského roku a na magistrátu jej podal spolek Pankrácká společnost, která mj. nesouhlasí se stanicí Olbrachtova. Ministerstvo původně námitku zamítlo, letos v červnu své rozhodnutí ale zrušilo. Nyní potvrdilo postoj z loňského září.

"Druhým problémem (kromě toho řešeného ÚOHS) byla údajná podjatost všech pracovníků stavebního úřadu, kvůli které zase nemohlo pokračovat stavební řízení. Do toho ministerstvo dopravy prvně řeklo, že nejsme podjatí, pak rozhodnutí zrušilo, a teď už snad naposledy řeklo, že podjatí doopravdy nejsme," uvedl na svém facebooku Scheinherr.

Magistrát předal ministerstvu dokumenty o údajné podjatosti loni v květnu. Odbor drážní a vodní dopravy ministerstva námitku o podjatosti v září 2020 zamítlo. Společnost se však odvolala a následně rozkladová komise MD zamítnutí z loňského září letos v půlce června zrušila. Následně záležitost ministerstvo znovu projednalo a potvrdilo usnesení z loňského září.

Pražští zastupitelé před necelými dvěma týdny souhlasili se zahájením stavby prvního úseku trasy metra D z Pankráce na Nové Dvory. Náklady by měly být při započtení inflace zhruba 52,09 miliardy korun. DPP dokončil loni v létě část geologického průzkumu na Pankráci, celý průzkum bude hotov letos v září.

V první fázi vznikne metro mezi Pankráci a Novými Dvory a pokračovat pak bude do Depa Písnice. V budoucnu má být postavený úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant bylo náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun a investorem je DPP.