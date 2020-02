Pražské letiště pokračuje v růstu,v lednu odbavilo 1,05 mil. lidí

Praha - Pražské letiště i letos pokračuje ve zvyšování počtu cestujících, v lednu odbavilo 1,05 milionu pasažérů, což je meziročně o 7,4 procenta více. Letiště Praha to dnes oznámilo na twitteru. Letiště je v současnosti už na hraně své kapacity, za rok 2019 odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících.

I letošní leden je pro letiště dílčím rekordem, dosud přes něj v prvním kalendářním měsíci vic než milion lidí necestovalo. Největší nápor cestujících je tradičně v létě, loni v srpnu letiště odbavilo 1,99 milionu pasažérů.

Lednovou statistiku zřejmě neovlivnila ani současná opatření nastavená kvůli šíření nového koronaviru v Číně. Na letišti kvůli tomu v závěru ledna preventivně instalovali nádoby s dezinfekcí, rozmístili varovné informační cedule a pracovníci letiště provádějí i cílený screening cestujících. V únoru byly přerušeny všechny lety do Číny.

Vedení letiště očekávalo další růst počtu cestujících už před začátkem roku, pro ten letošní proto připravilo několik projektů přímo v prostorách terminálů, které by měly alespoň částečně zvýšit dosavadní kapacity. "To sice může pro cestující znamenat dočasné snížení komfortu, ve svém výsledku však půjde o změny vedoucí k ještě modernějšímu a pohodlnějšímu letišti," uvedl šéf letiště Václav Řehoř. Například od března tak kvůli rekonstrukci třídírny zavazadel budou přesunuty odbavovací přepážky 22 dopravců z prvního terminálu na druhý. Opatření potrvá do konce srpna.

Vedle menších projektů, které by postupně měly zrychlit odbavení cestujících a letadel, letiště připravuje i dlouhodobé projekty, jako je například rozšíření druhého terminálu do roku 2028 nebo výstavba paralelní dráhy, s jejímž zahájením se počítá roce 2025.

Počet cestujících se na Letišti Václava Havla každoročně zvyšuje od roku 2013. Loni byl tradičně nejoblíbenější destinací Londýn.