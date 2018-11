Praha - Snímek Kundun, který byl pětkrát nominovaný na Oscara, dnes v pražském kině Aero zahájí přehlídku filmů amerického režiséra Martina Scorseseho. Na diváky vedle životopisu tibetského duchovního vůdce Dalajlámy čeká průřez Scorseseho bohatou kariérou v podobě sedmi filmů natočených od sedmdesátých do konce devadesátých let. ČTK o tom dnes za organizátory informoval Jakub Fürst.

"V dramaturgii přehlídky jsme chtěli vyvážit ikonické tituly, které náleží do kánonu celosvětové kinematografie, ale také spíše přehlížené tituly v mistrově filmografii. Bylo jasné, že nemohou chybět Scorseseho vyhlášené mafiánské ságy, ale stejně tak by bylo neadekvátní opomenout religiózní linii jeho tvorby. Pomyslný třetí pilíř přehlídky pak zastupují uhrančivé portréty vyšinutých osobností, pro které Scorsese našel ideální zhmotnění v bravurním Robertu De Nirovi. Z této oblasti jsme sáhli vedle rozmáchlého životopisu Zuřící býk a démonicky extrémního Taxikáře také po výtečné satiře showbyznysu Král komedie," uvedl ředitel kina Aero Jiří Flígl.

Přehlídka nabídne příběh frustrovaného vojenského veterána Travise Bickla v podobě vyšinutého Taxikáře, životopis boxerského šampiona Jakea LaMotty známého jako Zuřící býk nebo ve Scorseseho filmografii opomíjenou story pošahaného estrádního komika Král komedie. Kromě toho budou diváci moci zhlédnout katolickou církví dlouhodobě odmítané Poslední pokušení Krista, reflexi spodních pater podsvětí v podobě nekompromisních Mafiánů a epický opus o životu, smrti a zákonitostech Las Vegas nazvaný Casino.

Scorsese, který oslaví 17. listopadu 76 let, je považován za jednoho z nejvlivnějších amerických režisérů historie. Je znám pro své časté zobrazování italsko-americké komunity, organizovaného zločinu, výrazných individualit hledajících si své místo na světě a spirituálních témat. Do svých filmů často obsazoval Roberta De Nira, Harveyho Keitela nebo Joe Pesciho. V posledních letech spolupracoval s Leonardem DiCapriem. Jeho nejnovější film The Irishman s Robertem De Nirem, Al Pacinem a Joe Pescim čeká na své uvedení na platformě Netflix. Svého prvního Oscara získal v roce 2007 za režii filmu Skrytá Identita. Celkem má na svém kontě dvanáct nominací na ceny Americké filmové akademie. Kromě toho získal Zlatou palmu za nelepší film na filmovém festivalu v Cannes (Taxikář) nebo Stříbrného lva za nejlepší režii v Benátkách (Mafiáni).