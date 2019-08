Pražská TSK obnovila provoz na lanovém mostě na Jižní spojce

Lanový most na pražské Jižní spojce.

Lanový most na pražské Jižní spojce. ČTK/Kořínková Eva

Praha - Pražská Technická správa komunikací (TSK) dnes ve 13:00 obnovila provoz na lanovém mostě na Jižní spojce. ČTK to sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková. Most byl kvůli diagnostice uzavřen od sobotního dopoledne. Původně měl být provoz obnoven o hodinu později, všechna měření ale odborníci stihli v předstihu. Na mostě byl už 2. července sveden provoz pouze do dvou jízdních pruhů, stavba je dlouhodobě ve špatném stavu.

"Všechny části zkoušky, které jsme měli v plánu na tento víkend, probíhaly bez problémů a i práce běžné údržby jsme stihli v předstihu, a tak můžeme na Jižní spojku vrátit dopravu o hodinu dříve," uvedla Lišková.

Uzavírání mostu podle TSK nedoprovázely v sobotu žádné problémy. Na místě pomáhali policisté a strážníci, kteří společně dohlíželi na dopravní situaci. Potíže kvůli ucpaným objízdným trasám měly v sobotu autobusy městské hromadné dopravy. Na Zahradním Městě a v Hostivaři nabíraly některé spoje podle dopravního podniku až 40 minut zpoždění a ve Švehlově ulici se tvořily kolony.

Video: Uzavřený lanový most na Jižní spojce

03.08.2019, 21:00, autor: Kateřina Vraná, zdroj: ČTK

Lanový most je jedním z mladších pražských mostů, zprovozněn byl v roce 1997. V roce 2008 pracovníci TSK odhalili závažné poškození, kvůli kterému nejprve na most nesměly nákladní vozy nad šest tun, poté byl po několik dní uzavřen pro veškerou dopravu. Tehdy se tvořily dlouhé kolony, komplikace způsobovala zejména nákladní doprava, která využívá Jižní spojku místo nedokončené části Pražského okruhu.