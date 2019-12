Pražská koalice se pře o přípravu výstavby družstevního bydlení

Praha - Spor o postup výstavby družstevního bydlení v pražské koalici Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN), který začal v pondělí, nekončí. Strany se přou, zda mají být nejdříve vytvořeny odborné analýzy, nebo svoláno jednání magistrátní komise pro družstevní bydlení. O dalších krocích města se dnes na tiskové konferenci svolané Spojenými silami přeli zástupci jejich klubu s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). Praha chce spolu s družstvy stavět bytové domy na svých pozemcích.

"Je to pro mne nepříjemná situace, ale veřejnosti, která se dotazuje, co uděláme pro dostupnější bydlení, považuji za nezbytné poskytnout informace, týkající se postupu družstevního bydlení. Situace s bydlením v Praze je čím dál horší," řekla radní Hana Kordová Marvanová (za STAN).

Problémem podle ní je, že primátor Hřib zakázal magistrátnímu odboru projektového řízení zadat podle ní potřebné odborné analýzy. Hřib řekl, že se naopak nejdřív musí sejít zmíněná komise a doladit podmínky zadání analýzy. "Musí dojít ke shodě, aby analýza dávala smysl. Pokud vstupní podmínky nebudou prodiskutovány, může se stát, že výsledek bude neprojednatelný v koalici. Je to záležitost, která by měla být podepřena demokratickým konsenzem," řekl Hřib. "Komise by měla být svolána. Problém v zakázce na analýzu není, ale je otázka upřesnění toho zadání. Nyní je velmi vágní," dodal.

Marvanová s jeho vyjádřením nesouhlasí, nejdřív je podle ní třeba mít podklady, na jejichž základě bude komise jednat. Navíc k politickému konsenzu došlo na jednání zastupitelů letos v červnu, kdy byl záměr družstevního bydlení schválen a je v něm uvedeno, že se zpracují klíčové právní pojistky. "S demokratickým konsenzem souhlasím, ale ten byl už v materiálu ze zastupitelstva z června. Teď je potřeba to udělat," řekla.

Analýzu chtěla mít hotovu do konce letošního roku a v lednu vyhlásit první tendr na výběr partnerů do družstva. Jako první se měl projekt objevit na Praze 13, jejíž radnice jej podporuje. Vytipován byl pozemek a v květnu by podle radní mohlo být založeno družstvo. Může se ale stát, že se vše kvůli současným sporům opozdí.

Strany budou spor řešit na koaličním jednání, které bude příští týden v pondělí. Předseda zastupitelů Spojených sil a europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) chce svolat orgány strany i zastupitelského klubu. "Poradíme se, jak budeme dál postupovat. Nyní nebudu dávat tvrdá vyjádření," řekl.

Obě strany se na tiskové konferenci rovněž dohadovaly o tom, proč na ni Hřib přišel. Podle Pospíšila se totiž jednalo o konferenci Spojených sil. Hřib na to řekl, že předsedové koaličních klubů a primátor mají právo podle koaliční smlouvy přijít na jakoukoliv tiskovou konferenci. Podle Pospíšila měl ale primátor oslovit Spojené síly a ne přijít neohlášen.

Pospíšil Hřiba rovněž vyzval, aby se omluvil za slova poslance Jakuba Michálka (Piráti), který v médiích řekl, že TOP 09 by měla zaniknout. Hřib řekl, že se s výrokem neztotožňuje a s TOP 09 se mu na magistrátu spolupracuje dobře.