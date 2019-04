Praha - Praha zastaví privatizaci bytů. Shodla se na tom pražská koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN). Koalice se nyní domlouvá na tom, kterých bytů a v jaké fázi privatizace se zastavení prodeje bude týkat. Prodány budou byty, které již získaly souhlas některého z orgánů města, například zastupitelstva. ČTK a deníku Právo to dnes řekli náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) a předseda bytového výboru Pavel Zelenka (Praha Sobě). Proti okamžitému zastavení privatizace naposledy protestovali lidé na Praze 14.

"Obecně je shoda na zastavení privatizace. Teď jde jenom o fázi těch rozjetých privatizací, kdy TOP 09 k tomu přistupuje tak, že ty, které jsou již ve významné fázi a bylo přislíbeno, že byty budou privatizovány, tak se to dokončí" řekl Hlaváček.

Rovněž Zelenka řekl, že Praha nechce pokračovat ve výprodeji bytového fondu. "Debata (koaliční) byla pouze o tom, kde chceme vést tu hranici ukončení privatizace. Shodli jsme se, že jí bude závazný pokyn zastupitelstva nebo magistrátu," řekl Zelenka. Kterých přesně bytů se hranice bude týkat, neřekl. Případy budou teprve posuzovány.

Jednou z podmínek privatizace v minulosti bylo, že lidé nesmí vlastnit další byty a nemovitosti. Podle Zelenky by tak nebylo od města správné a fair zastavit prodej bytů v případě, že se lidé zbavili majetku a učinili nevratná majetková rozhodnutí.

Naposledy vedení města za záměr zastavit privatizaci kritizovali obyvatelé z Černého mostu na Praze 14. Zastavení privatizace by se dotklo asi tisícovky lidí. Podle nájemníků by to bylo nemorální a z pohledu města navíc ekonomicky kontraproduktivní. Město schválilo záměr privatizace zbylých bytů v panelových domech na Černém Mostě v roce 2008, většina byla nájemníkům rozprodána již v 90. letech. V roce 2012 zastupitelé o prodeji definitivně rozhodli. Nyní měla přijít na řadu třetí vlna prodeje.