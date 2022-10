Pražská burza v úvodu týdne mírně oslabila, nedařilo se akciím Erste, KB či ČEZ

Praha - Pražská burza v úvodu týdne mírně oslabila, index PX klesl o 0,25 procenta na 1120,57 bodu. Z předních emisí se nedařilo akciím Komerční banky, Erste Bank a energetické společnosti ČEZ a z menších především nápojářské Kofole, jejíž cenné papíry odepsaly téměř tři procenta. Naopak rostly pojišťovna VIG či zbrojař Colt CZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Koruna posílila, k euru jen nepatrně o dva haléře na 24,55 Kč/EUR a k dolaru o devět haléřů na 25,01 Kč/USD.

"Západoevropské trhy zahájily dnešní seanci velmi negativně po spekulacích o kapitálové nedostatečnosti banky Credit Suisse. Pod tlakem tak v Evropě byl především bankovní sektor. Nicméně v odpoledních hodinách s pozitivním otevřením v USA se většina západoevropských burz přetočila do kladného teritoria. Rovněž pražská burza tak umazávala dopolední poklesy, avšak nakonec zakončila s mírným poklesem," uvedl Josef Dudek z Fio banky.

Z bankovních titulů dnes neoslabila pouze Moneta Money Bank, její cenné papíry stagnovaly na hodnotě 70,60 koruny. Komerční banka odepsala 0,64 procenta na 625 korun a Erste Bank 0,54 procenta na 554 koruny. Podobně ztratil i ČEZ, zlevnil o 0,58 procenta na 855 korun. Výrazněji, o 2,87 procenta na 237 korun, klesly akcie nápojářské Kofoly.

Naopak se dařilo akciím VIG či Colt CZ, které si připsaly přes půl procenta. Pojišťovna uzavírala seanci na 522 korunách a zbrojař na 549 korunách. Půl procenta na 16.500 korun si připsala i tabáková společnost Philip Morris. Z menších emisí rostly akcie Photon Energy o 2,46 procenta a Pilulka Lékárny o 1,31 procenta.

Koruna dnes posílila k hlavním světovým měnám. K euru to bylo jen nepatrně o dva haléře na 24,55 Kč/EUR, k dolaru o devět haléřů na 25,01 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

"Zapomeňme tedy na to, že jsme žili v dobách nízké (v řadě zemí téměř nulové) inflace. Nyní se rychle rostoucí ceny propisují stále negativněji do fungování ekonomik a růst cen hned tak nezchladne," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. S tím podle ní souvisí i to, že centrální banky napříč světem hned tak neskončí se zvyšováním úrokových sazeb.

"Česká národní banka, která si v této době vzala time-out ve zvyšování sazeb, proto bude mít plné ruce práce s přibrzďováním ztrát koruny," dodala Šichtařová.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,57 24,55 Kč/USD 25,10 25,01

