Pražská burza mírně oslabila, koruna posílila

Praha - Pražská burza dnes mírně oslabila. Index PX klesl o 0,24 procenta na 870,08 bodu. Nejvýrazněji zlevnily akcie softwarové firmy Avast, a to zhruba o 3,5 procenta. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Největší ztráty postihly Avast a výrobce lihovin Stock. Akcie Avastu odepsaly 3,46 procenta na 156,40 koruny a akcie Stocku 2,14 procenta na 68,50 koruny.

Pokles burzy brzdily zejména posilující cenné papíry bank. Největší růst a zároveň i největší objem obchodů zaznamenaly akcie Moneta Money Bank. Zdražily o 2,05 procenta na 54,70 koruny.

Koruna posílila, další vývoj kurzu bude záviset na koronaviru

Koruna dnes zpevnila vůči oběma hlavním světovým měnám. K euru posílila od pondělního podvečera o 11 haléřů na 27,19 Kč/EUR, k dolaru si do dnešních 17:00 polepšila o 18 haléřů na 22,98 Kč/USD. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online.

Obchodování s českou měnou dnes bylo bez výraznějších výkyvů. "Kurz koruny se dnes převážně pohyboval v úzkém pásmu 27,20 až 27,25 CZK/EUR," uvedla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.

Koruna podle ekonomky v současnosti vyčkává na další vývoj koronavirové krize v Česku. "Pokud by se situace dále nezhoršovala, mohla by koruna v následujících dnech mírně zpevnit," domnívá se Steckerová. Naopak vyhlídka na další restrikce v české ekonomice by mohla kurz poslat na ještě slabší úroveň, než na které je nyní.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 27,30 27,19 Kč/USD 23,16 22,98

Zdroj: Patria Online