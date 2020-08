Prázdninový pobyt v ČR se shání už těžko, hlásí prodejci

Praha - Zajistit si dovolenou v tuzemsku do konce prázdnin není v tuto chvíli podle prodejců pobytů snadné. Ubytování v oblíbených lokalitách je plné. Volná místa zbývají například v Praze nebo západních Krkonoších. Naopak sehnat týdenní dovolenou v srpnu na Šumavě nebo v Jeseníkách je problém. Prodejci proto nyní sledují vyšší zájem o zahraničí, velká poptávka je především po Tunisku, kam jsou první lety naplánované od 15. srpna. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci.

"Ukazuje se, že až třetina lidí cestování odkládala a teď zjišťují, že v České republice už moc možností není," uvedl ředitel cestovního portálu Skrz.cz Matěj Dvorský. Největší potíže se zajištěním pobytu do konce prázdnin je podle něj na jižní Moravě, v Jeseníkách, Beskydech a na Šumavě.

"Plnou obsazenost hlásí Český Krumlov nejen díky památkám, ale také díky vodákům. Standardně jsou obsazené tradiční vinařské oblasti jako Pavlovicko nebo Mikulov i přesto, že jižní Morava jako celek hlásí stále volno. Volno už není také v okolí Lipna a hůře se shání konkrétní typ ubytování v západních Krkonoších," řekl manažer rezervačního portálu Hotel.cz Milan Petr.

Téměř vyprodané kapacity v tuzemsku potvrdila také mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. "Dostupná už nejsou ani místa, o která v minulých letech nebyl velký zájem. Poslední volné kapacity zbývají například v západních Krkonoších," uvedla.

Plno je podle manažera projektu Spa.cz Richarda Šipoše také v tuzemských lázních. Beznadějně obsazené jsou podle něj Luhačovice nebo lázně Třeboň. "Těžko lze nalézt kapacitu pro pobyt v Jeseníkách a lázních Lednice, kde už se stojí pomyslná fronta na to, zda náhodou někdo již rezervovaný pobyt nezruší," dodal.

Situace podle Dvorského nahrává prodejům dovolených v cizině. Na portálu Skrz.cz roste zájem o středomoří. Jen za poslední dva týdny prodeje podle něj vzrostly dvojnásobně. Raketově podle něj vyskočila poptávka po Tunisku. "Mnohým dovolenkářům již chybí moře. Což je jeden z důvodů, proč je zájem o vzdálenější zahraničí, než o okolní země," řekl. Také Invia sleduje vyšší prodeje zahraničních zájezdů, Čechy podle Řezníčkové velmi láká Tunisko, které by se letos mohlo stát náhradou za zatím nedostupný Egypt a Turecko. "Letos je problém sehnat letenku na last minute jen několik dní před odletem. Lidé by tak s nákupem neměli otálet," upozornila.

Češi mohou bez omezení cestovat do většiny zemí Evropské unie. Mezi státy s vysokým rizikem nákazy ČR řadí Rumunsko, po návratu z této země je tak nutné dodržet karanténu nebo podstoupit test na covid-19. Omezení pro české turisty v poslední době zavedlo Norsko, Slovinsko a Řecko. Aktuální informace k cestám do ciziny lidé najdou na webu ministerstva zahraničí.