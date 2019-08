Pražané v anketě vybrali pro most Y529–SDO–ČSD název Lanový

Praha - Pražané v anketě Technické správy komunikací (TSK) vybrali pro most na Jižní spojce název Lanový. ČTK to sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková. Lanový se mu říká obecně mezi lidmi, ale jeho oficiální název je Y529-SDO-ČSD přes Mitas. Na facebookovém profilu TSK hlasovalo 731 lidí pro pojmenování Lanový, což bylo 85 procent respondentů. Ve stejné anketě na twitterovém účtu TSK to bylo 87 procent z 231 hlasujících. TSK nabízela ještě název Vršovický most. Návrh nyní předá magistrátní místopisné komisi a následně jej musí schválit pražští radní.

Hlasující měli možnost kromě výběru ze zmíněných variant také navrhnout svůj název. Zazněla jména jako Zipový, Kolonový nebo Záběhlík. Padl i návrh pojmenovat jej po průmyslníku Vojtěchu Lannovi. "Návrhy přicházely dokonce i e-mailem. Nebudeme zastírat, že primárním cílem ankety bylo na počátku upozornit na uzavírku tohoto mostu, ale když jsme viděli, jaký vzbudila zájem, okamžitě jsme se rozhodli udělat oficiální kroky k pojmenování mostu," uvedla Lišková.

Most byl kvůli diagnostice minulý víkend uzavřen. První uzavírka se pak konala již na konci července. Most je ve špatném stavu. Odborníci zkoumají rovněž kvalitu lan, která jej drží. Od začátku prázdnin je proto na mostě omezen provoz.

Zprovozněn byl v roce 1997. V roce 2008 pracovníci TSK odhalili závažné poškození, kvůli kterému nejprve na most nesměly nákladní vozy nad šest tun, poté byl po několik dní uzavřen pro veškerou dopravu. Tehdy se tvořily dlouhé kolony, komplikace způsobovala zejména nákladní doprava, která využívá Jižní spojku místo nedokončené části Pražského okruhu.