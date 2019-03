Praha - Česko nemůže kompenzovat případnou stavbu děčínského jezu investicí do ekologických opatření na německé části Labe, rozhodla Evropská komise. Právu to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Komise doporučila hledat kompenzace v ČR. Správa Národního parku České Švýcarsko ale již dříve uvedla, že to není možné. Svaz dopravy s ní nesouhlasí.

Reklama