Přátelství s Kunderou Brňan navázal díky rodičům, zařizoval čestné občanství

Brno - S manželi Milanem a Věrou Kunderovými se přátelili rodiče Brňana Mojmíra Jeřábka a díky tomu a jeho odvaze po spoustě let Kunderovým napsat byl jejich přítelem i on. A byl to nakonec právě tento někdejší vedoucí odboru zahraničních vztahů na brněnském magistrátu a později ředitel Českého centra ve Vídni, kdo stál za tím, že Kundera dostal od Brna čestné občanství a že se v jeho rodném městě mohla v části Moravské zemské knihovny otevřít Knihovna Milana Kundery. Jeřábek v rozhovoru pro ČTK vzpomenul na to, jak se na něj před několika lety Kundera obrátil s dotazem, co bude s jeho knihovnou.

Jeřábkovi se podařilo navázat s Kunderovými "milé a úzké" přátelství díky tomu, že se s nimi přátelili jeho rodiče. "Maminka byla původně kolegyní Věry Kunderové v Českém rozhlase. Toto přátelství se udrželo i přes jejich odchod (z Československa). Maminka umřela, ale tatínek s nimi byl v kontaktu. Já se sestrou jsme k nim jako děti vzhlíželi," řekl Jeřábek. Po revoluci slyšel Jeřábek Kunderu mluvit a mnohem později sebral odvahu a Kunderovým napsal. "Jsou to lidé, pro které jsou stará přátelství posvátná a přijali mě se sestrou do jejich srdce. Mohli jsem tak v přátelství pokračovat," vzpomínal Jeřábek.

V roce 2008 se Jeřábek Kunderovi ozval z popudu tehdejšího primátora Romana Onderky (tehdy ČSSD), spisovatele se zeptal, zda by mu Brno mohlo nabídnout čestné občanství. "Byl jsem mile přijat, ale bylo mi vysvětleno, že pro Brno nic neudělal a proč by měl dostat čestné občanství. Že máme v Brně (spisovatele) Jana Trefulku," řekl Jeřábek. Jenže pak se objevila kauza v týdeníku Respekt o udání západního agenta, jehož se Kundera údajně dopustil v roce 1950, dva roky po nástupu komunistů v Československu k moci. Milan Kundera tehdy rozhodně popřel, že by kohokoli udal, a po Respektu požadoval omluvu, časopis mu ale nevyhověl. Po této kauze se Brno ozvalo Kunderovi oficiálním dopisem, zda by čestné občanství přijal. "Přišla odpověď, že s radostí přijímá. Pak jsme se několikrát setkali i s primátorem a choval se ke mně jako starší přítel," poznamenal Jeřábek. Čestné občanství obdržel Kundera v roce 2010. Jeřábek se s ním setkával i poté a i když spisovatel o některých věcech nemluvil, tak se prý něco dozvěděl. A také jej začal hodně číst. "A k mému překvapení vydal ještě před deseti lety poslední knihu Slavnost bezvýznamnosti. Nikdo už nečekal, že něco takového přijde, byla jiná, než cokoliv od něj znám, a sklidil s ní obrovský úspěch," řekl Jeřábek.

Před několika lety se na něj spisovatel také obrátil a zeptal se ho, co bude s jeho knihovnou. "Tak jsem rozjel akci ke vzniku jeho knihovny. Nakonec jsem ho spojil s ředitelem Moravské zemské knihovny Tomášem Kubíčkem a dopadlo to," připomněl Jeřábek, že se letos v dubnu otevřela v prvním patře Knihovna Milana Kundery.