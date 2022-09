Praha zahájí opravu Libeňského mostu. První krok jsou přípravné práce

Ilustrační foto - Libeňský most v Praze (na snímku ze 3. března 2018).

Praha - Pražský magistrát dnes zahájí rekonstrukci Libeňského mostu. Prvním krokem budou přípravné práce, po kterých bude následovat stavba proplachovacího kanálu a přeložení inženýrských sítí. Práce na opravě hlavního mostu přes Vltavu mají podle harmonogramu začít v roce 2024. Projekt počítá kromě opravy mostu přes řeku také s kompletní proměnou celého soumostí a jeho okolí včetně stavby protipovodňových opatření. Oprava spolu s dalšími pracemi vyjde na asi 2,18 miliardy korun.

Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty a byl postaven podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928. Most nebyl nikdy opravován a je ve velmi špatném stavu. Konsorcium firem, které most opraví, vede společnost Metrostav TBR a tvoří jej ještě mateřský Metrostav a projekční firmy SATRA a SHP.

Město předá staveniště stavebníkovi, který na něj začne navážet techniku. První etapa potrvá do roku 2024 a budou provedeny přípravné práce a vybudován zmíněný proplachovací kanál. V příštím roce se uskuteční přeložky inženýrských sítí a vznikne provizorní přemostění. Hlavní etapa oprav, při které bude rekonstruován hlavní most přes Vltavu, začne v roce 2024. Obnoveno bude zasypané rameno Vltavy. Při opravách bude přerušena doprava.

Most je v havarijním stavu. V roce 2018 byl kvůli tomu dočasně uzavřen pro auta a MHD. Loni se při diagnostikách ukázalo, že všechny oblouky vykazují stejnou zatížitelnost jako v době stavby. Minulé vedení Prahy počítalo se zbouráním mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, současné vedení magistrátu ale rozhodlo o opravě.