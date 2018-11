Praha - Pražský magistrát si nechá vypracovat studii opravy Libeňského mostu. Dokončena by měla být v únoru příštího roku. Na jejím základě vedení města rozhodne o způsobu opravy. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). V rámci oprav chce město rovněž proměnit okolí u jeho ústí v Libni a Holešovicích. V minulosti plánovalo město jeho zbourání, nové vedení Prahy to odmítá. Libeňský most z roku 1928 je v havarijním stavu, nikdy nebyl opravován.

Libeňský most se skládá z šesti staveb, které na sebe navazují. Vedle historického mostu přes Vltavu jsou součástí mosty na libeňské straně včetně tzv. inundačního, který slouží jako protipovodňová ochrana a pod jehož oblouky protéká při povodních voda. Krajní části soumostí musely být v minulosti podepřeny.

Dokument se bude zabývat zejména historicky cenným mostem přes Vltavu. Studie by měla například doporučit, zda budou muset být vnitřní obloukové pásy vybourány, nebo zůstanou zachovány. "Tyto dvě varianty nám (studie) srovná z hlediska zatížitelnosti mostu, životnosti a z hlediska nákladů na rekonstrukci. Na základě toho se rada rozhodne," řekl Scheinherr.

Technická správa komunikací (TSK) zároveň zahájí opravy, kvůli kterým není potřeba most zavírat a omezovat dopravu. Začnou například opravy schodišť, sloupů, osvětlení nebo zábradlí. Podle Scheinherra je cílem zastavit další chátrání mostu.

Souběžně s opravami uspořádá město workshop, na kterém se bude zabývat proměnou předmostí na obou březích Vltavy. Řešit se bude například doprava na Palmovce nebo protipovodňová ochrana.

Praha má s mosty problémy dlouhodobě. Město si nechalo nedávno udělat zátěžové testy mostu Legií a zpracovává se diagnostika Hlávkova mostu, který je rovněž ve špatném stavu. "Je chystána diagnostika Palackého mostu, Barrandovského, takže všechny tyto mosty, až budeme k nim mít konkrétní data a výstupy z těchto studií, tak se přistoupí k rekonstrukci," řekl ČTk Scheinherr.

Plánována je také výstavba nových mostů, a to Rohanského mezi Prahou 7 a 8 a Dvoreckého mezi Smíchovem a Podolím. V případě Dvoreckého mostu budou zastupitelé na prosincovém jednání schvalovat zadání zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

Libeňský most z roku 1928 je ve špatném stavu. Politici se v minulosti přeli, zda jej zbourat, nebo zrekonstruovat. Letos v lednu musel být zhruba na měsíc pro automobily a MHD uzavřen a následně podepřen. Osud mostu v minulosti řešilo i ministerstvo kultury, památkou ho ale neprohlásilo.