Praha schválila úvěr 22,76 mld. Kč od Evropské investiční banky na metro D

Praha - Praha si bude moci půjčit od Evropské investiční banky (EIB) v přepočtu zhruba 22,76 miliardy korun na stavbu linky metra D. Dnes to na nočním jednání schválili zastupitelé, s bankou již má magistrát půjčku sjednanou. Úvěr pokryje zhruba polovinu celkových nákladů výstavby metra. To začalo město stavět koncem letošního dubna.

EIB má za úkol podporovat významné rozvojové projekty v zemích Evropské unie. "Nastavení úvěru umožní rozložit náklady v čase a neomezit ostatní investiční aktivity a údržbu města, tak jako se to historicky stalo například u výstavby tunelu Blanka," uvedl již dříve náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Dodal, že tento týden úvěr schválila správní rada EIB.

Město odsouhlasilo úvěrový rámec, nikoliv detaily čerpání peněz. "O definitivní podobě, včetně dokumentace, budeme ještě hlasovat," řekl Vyhnánek. Dříve řekl, že výhodou půjčky je flexibilita a bude záležet na konkrétní finanční situaci města a rychlosti výstavby metra. Praha se podle Vyhnánka bude moci rozhodnout, jak rychle bude úvěr čerpat nebo na jak dlouho si určí odklad splátek.

Nejnovější úsek pražského metra, prodloužení trasy A z Dejvické do Motola, se začal stavět po letech příprav v květnu 2010 a ražbu tunelů pak stavbaři zahájili na jaře 2011. Cestujícím se spojení otevřelo v dubnu 2015. Stavba stála zhruba 20 miliard korun. Praha si i na ni půjčila od EIB a část nákladů pokryly také evropské dotace. Předtím město ve dvou etapách stavělo prodloužení trasy C ze stanice Nádraží Holešovice nejprve na Ládví a později až do Letňan. První úsek byl otevřen v červnu 2004 a vyšel na téměř devět miliard Kč. Z toho čtyři miliardy Kč byly z úvěru od EIB a přes 660 milionů Kč z dluhopisů. Druhý úsek byl zprovozněn v květnu 2008 a vyšel na 15,5 miliardy Kč. Také v tomto případě město využilo více než dvoumiliardový úvěr od EIB.