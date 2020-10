Praha rozšíří zákaz používání pyrotechniky na silvestra

Praha - Pražský magistrát rozšíří počet míst, kde nebude na silvestra a Nový rok povoleno používat pyrotechniku. Nově to nebude možné v přírodních parcích a chráněných územích, na ostrovech nebo přehradách a hrázích a v okolí trojské zoo. Vyplývá to z návrhu vyhlášky, kterou v pondělí projednají pražští radní. Nadále bude platit zákaz užití pyrotechniky v památkové rezervaci, v okolí vodních toků nebo domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních zařízení. Pokud vyhlášku schválí radní a zastupitelé, bude platit od 1. prosince 2020.

"Nejedná se o povolované ohňostroje, ale o pyrotechniku, kterou si koupí a odpalují obyvatelé. Nechceme, aby zejména v centru vznikala taková bojiště, jako tomu bylo v minulých letech, neboť to, co se dělo na Václavském náměstí, v ulicích staré Prahy nebo náplavkách, to je nepřijatelné," řekla ČTK radní Hana Kordová Marvanová (za STAN), která návrh vyhlášky radním přednese.

Rachejtle či dělobuchy nebudou moci lidé odpalovat v památkové rezervaci nebo v okruhu menším než 250 metrů od domovů pro seniory či postižené a dalších lůžkových zařízení.

V okolí Vltavy již zákaz platí. Nyní se zákaz rozšíří na všechny vodní toky včetně ostrovů, a to do vzdálenosti 50 metrů. Stejné pravidlo bude platit pro přehrady, hráze, vodní nádrže či jezy a tzv. zdrže. Zákaz počítá také s ochranou zvlášť chráněných území, přírodních parků. Také v tomto případě bude platit minimální ochranná hranice 50 metrů.

Pyrotechniku nebude možné použít ani ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu zoologické zahrady v Troji, útulků pro zvířata a veterinárních pohotovostí.

Hlavní město z bezpečnostních důvodů zakáže používání výrobků, které nelze mít pod kontrolou a mohou způsobit požár. Takovým příkladem jsou například lampiony štěstí, které nesou otevřený oheň a neřízeně letí.

Praha původně zamýšlela zakázat pyrotechniku na celém území města. Od toho nakonec ustoupila. V připomínkové řízení s tím nesouhlasily některé radnice či kancelář primátora. "Proti se vyslovila i městská policie, podle níž je nereálné uhlídat všechny případy a celé území," dodala Marvanová.

Záchranáři v Praze za noční směnu v poslední silvestrovskou noc zaznamenali 255 případů pomoci, což je o něco méně než za běžný 24hodinový provoz a zároveň asi o 50 výjezdů méně než silvestr 2018. Policisté přijali poslední den v roce a na začátku nového přibližně 1000 oznámení na linku 158. Mezi půlnocí a 06:00 jich bylo více než 300. Hasiče lidé zavolali k 57 převážně menším požárům způsobeným zábavní pyrotechnikou.