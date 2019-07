Praha podepsala dohodu s majiteli pozemků u metra D v Krči

Praha - Hlavní město a pražský dopravní podnik (DPP) podepsaly dohodu a nájemní smlouvu na využití pozemků u krčské nemocnice pro stavbu linky metra D. Novinářům to po podpisu řekli zástupci magistrátu, DPP a vlastníků parcel. Součástí dohody je, že majitelé stáhnou žalobu, kterou podali proti územnímu rozhodnutí o stavbě metra. Město s nimi na oplátku bude spolupracovat při přípravě jejich vlastní výstavby u budoucí stanice a do zprovoznění metra jim bude platit nájemné v celkové výši 10,1 milionu korun ročně.

Podepsány byly dnes dva dokumenty, a to základní dohoda mezi městem a vlastníky o spolupráci a potom vlastní nájemní smlouva, která umožní dopravnímu podniku přístup na pozemky nutný pro stavbu metra. K té letos začal geologický průzkum a podle ředitele DPP Petra Witowského by měl být první úsek mezi stanicemi Pankrác a Nové Dvory hotov do konce roku 2027.

"Dohody nám umožňují dlouhá léta zablokovanou situaci odblokovat," uvedl Witowski. Město bude podle nájemní smlouvy platit vlastníkům nájemné do doby spuštění metra. Pro případ průtahů je kontrakt, stejně jako dohoda s městem uzavřen až do roku 2038. "Řekl bych, že tady jedeme trochu na jistotu," vysvětlil ředitel, proč je doba smlouvy takto dlouhá.

Pro město je zásadní stažení žaloby vlastníků proti územnímu rozhodnutí o stavbě metra. Podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) reálně hrozilo, že by soud rozhodl v neprospěch města a celý proces územního řízení by se musel opakovat. Podle náměstka se tímto vyřešily právní spory kolem výstavby, protože město se již dohodlo s vlastníky na Pankráci, kteří další žalobu již stáhli.

Vlastníci pozemků plánují kolem budoucí stanice Nemocnice Krč výstavbu, která bude podle jejich zástupce Jakuba Sklenky sestávat z polikliniky, asi 20.000 metrů čtverečních obchodních ploch, 30.000 metrů čtverečních kanceláří a zhruba 700 bytů. "Pro vlastníky tímto skončilo dvacetileté tápání, co se s tím místem bude dít," řekl dnes Sklenka.

Město se dohodou zavázalo dokončit změnu územního plánu nutnou pro výstavbu, která by měla být hotova v polovině roku 2021. DPP rovněž upraví projekt metra tak, že zruší původně plánovaný prázdný prostor u výstupu ze stanice, na kterém vyrostou budovy vlastníků. Podle Scheinherra by v budoucnu kolem stanic v Krči měla také vzniknout P+R parkoviště a je i možné, že město upraví křižovatku ulic Vídeňská a Zálesí u nemocnice.

Město a DPP se stejnými majiteli jedná také o pozemcích kolem krčského nádraží, kde má být další z plánovaných stanic nové linky. Podle Witowského a Sklenky vše je zřejmě na dobré cestě i v tomto případě a dohoda by mohla být brzy uzavřena. "Předpokládáme, že někdy v září, říjnu bychom mohli být hotovi," řekl Witowski.

Praha a dopravní podnik řeší problémy kolem pozemků nutných pro stavbu metra D dlouhodobě, dosud šlo o jednu z největších překážek zahájení stavby. Za minulé politické reprezentace vznikl kvůli výkupu pozemků plán vytvořit společný podnik se skupinou Penta. Dohoda se ale neuskutečnila.

V první fázi má vzniknout úsek metra Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do zastávky Nové Dvory. Jako poslední ve směru na jih vznikne trasa do konečné Depo Písnice. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D z Pankráce na náměstí Míru. O stavbě této části trasy se zatím nerozhoduje. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče.