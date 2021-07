Praha od srpna zdraží stání na většině P+R parkovišť

Praha - Praha od srpna zvedne cenu stání na většině záchytných P+R parkovišť, kterých provozuje 20. Na čtyřech budou lidé za denní stání platit 100 korun a na devíti 50 korun. Zbylých sedm, která nejsou hlídaná, budou nově na 12 hodin zdarma. Dosud řidiči na všech parkovištích kromě jednoho za den zaplatili 20 korun. ČTK o změnách v tiskové zprávě informovala mluvčí městské Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Město od srpna zdraží také jednotlivé jízdné a sms jízdenky MHD. Postup kritizuje opoziční ANO, podle kterého zdražení povede k tomu, že řidiči budou jezdit až do centra.

P+R parkoviště slouží k tomu, aby na nich lidé dojíždějící autem do Prahy nechali svoje vozy a dále pokračovali MHD, což má ulehčit provozu v centru. "Do správy i nových záchytných parkovišť každoročně investujeme zhruba 40 milionů korun, rozšiřujeme jejich síť, zajišťujeme kvalitu zázemí i okolí a soustředíme se také na implementaci nových technologií. Věříme, že dojíždějící řidiči si rozšířené nabídky všimli a budou mít pro změnu cen pochopení," uvedla Lišková.

Největší zvýšení se od srpna bude týkat parkovišť v Holešovicích, Ládví, jednoho z parkovišť na Skalce a stání u Kongresového centra, kde jako na jediném z parkovišť lidé i nyní platí více, konkrétně 90 korun za den. Podle TSK mají tato parkoviště nejlepší dostupnost do centra.

Druhá zóna za 50 korun se bude týkat parkovišť dále od centra, například na Zličíně, Černém Mostě, v Jižním Městě, v Letňanech nebo v Radotíně. Zóna stání zdarma se bude týkat těch parkovišť, která jsou bez personálu, například v Běchovicích, na Kotlářce nebo v Troji mimo režim pro návštěvníky zoo.

Dosud řidiči platili na všech parkovištích s výjimkou toho u Kongresového centra 20 korun za celodenní stání. V noci musí řidiči odjet, jinak platí další poplatky. Cena se zvedla v roce 2011 z deseti korun. Podle informací TSK se od té doby kapacita navýšila o 1500 stání a další budou přibývat. Začátkem příštího roku by se měl otevřít například nyní budovaný parkovací dům na Černém Mostě za zhruba půl miliardy korun, který má nabídnout 880 stání. Další parkoviště se podle TSK v příštích letech objeví například v Hostivaři, Čakovicích nebo Podbabě.

Postup města kritizuje pražský opoziční zastupitel a místostarosta Prahy 11 Ondřej Prokop (ANO). "Je to další z nepochopitelných kroků koalice primátora (Zdeňka) Hřiba. P+R by mělo motivovat lidi k odstavení auta a přestupu na MHD. U takto dramatického zdražení se dá očekávat, že naopak i ti, kteří parkoviště dnes používají, pojedou raději autem až do centra," uvedl Prokop. Zdražení P+R jde podle něj proti předvolebním slibům a zdražuje život v Praze, kdy se např. již zvedala cena vody, svozu odpadu nebo daň z nemovitosti.

V Praze se od srpna změní také tarif pro MHD. Zdraží jízdenka na 30 minut z 24 na 30 korun a 90minutová z 32 na 40 korun. Zdraží rovněž sms jízdenky, a to o v případě třicetiminutové z 24 na 31 korun a 90 minutové z 32 na 42 korun. Vznikne nový tarif pro lidi ve hmotné nouzi, kteří zaplatí měsíčně 165 Kč. Ceny měsíčních a ročních kuponů zůstanou zachovány. Postup vedení města kritizovala opozice, které vadí, že jde o další zdražování života v Praze.

Parkoviště Kapacita Zařazení do zóny Běchovice 98 zdarma Běchovice střed 64 zdarma Braník 115 zdarma Kotlářka 186 zdarma Nové Butovice 59 zdarma Skalka 2 78 zdarma Troja 276 zdarma Černý Most 2 138 50 Kč Depo Hostivař 178 50 Kč Chodov 692 50 Kč Letňany 679 50 Kč Opatov 212 50 Kč Radotín 58 50 Kč Rajská zahrada 91 50 Kč Zličín 1 88 50 Kč Zličín 2 66 50 Kč Holešovice 77 100 Kč Kongresové centrum Praha (KCP) 260 100 Kč Ládví 85 100 Kč Skalka 1 110 100 Kč

Zdroj: TSK