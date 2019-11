Praha na začátku roku vybere projektanta terminálu na Smíchově

Praha - Vedení Prahy chce na začátku příštího roku vybrat projektanta nového dopravního terminálu na Smíchovském nádraží. Do konce roku chce mít pohromadě nabídky zájemců. Novinářům to dnes řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Náklady projektu jsou 160 milionů korun, přesná částka bude záležet na výsledku tendru. Na Smíchově má být terminál, kde bude možné přestupovat mezi metrem, tramvajemi, vlaky a příměstskými spoji. Opravena bude nádražní budova a přibude čtvrté nástupiště. Odhadované náklady jsou několik miliard korun.

"Vypsali jsme zakázku na generálního projektanta, do konce roku by měly být odevzdány obálky a někdy na začátku příštího roku budeme vybírat projektanta. Je to unikátní spojení všech módů dopravy. Jdeme po vzoru západních měst, kde vznikají takové dopravní 'huby'," řekl Scheinherr.

Terminál bude mít několik úrovní. První je úroveň Nádražní ulice, kde budou podchody železnice k nástupištím. V druhé úrovni je stanice, která bude na stejné úrovni jako dnes, a nad stanicí bude terminál pro příměstské a dálkové autobusy. Pod terminálem bude metro. Všechny úrovně budou vzájemně propojeny. "My jsme přesvědčeni, že cesta, jak zatraktivnit veřejnou dopravu, je všechny různé druhy dopravy dát na jedno místo, aby cestující mohli velmi snadno přestupovat," řekl Lukáš Tittl z Institutu plánování a rozvoje (IPR).

Změnu čeká i prostor před nádražím, kde budou ubourány přístavby staré budovy nádraží, která bude opravena. Tramvajové koleje budou přesunuty blíž k nádraží. Kromě nynějších zastávek tramvají tam budou nově zastavovat také městské autobusy. Nádražní ulice bude před nádražím průjezdná pouze pro vozy taxi nebo auta v systému K+R (Kiss and ride), kdy vůz může zastavit, vyložit cestujícího a ihned odjede. Na jihu od staré nádražní budovy vznikne nové sídlo Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Na severní straně terminálu bude záchytné parkoviště P+R pro tisícovku aut. Na P+R bude možné vjet pouze z městského okruhu. Bude tam také lávka přes železnici, která spojí Smíchov, Radlice a budovanou čtvrť Smíchov City, která vzniká mezi nádražím a Na Knížecí. Autobusy MHD v budoucnu Na Knížecí budou jezdit, ale nebudou tam mít konečnou a parkoviště.

Na projektu město spolupracuje se SŽDC, která do projektu investuje zhruba 2,5 miliardy korun. "My tady připravujeme pro nás důležité projekty. Jednak je to přestavba infrastrukturní části železniční stanice a plánujeme i přestavbu stávající výpravní budovy," řekl náměstek ředitele Stavební správy západ SŽDC Pavel Paidar. SŽDC vybuduje i nové technologické zázemí, které bude na místě budovy s načervenalou fasádou u tramvajové smyčky. První práce by SŽDC chtěla zahájit v roce 2021.

Projekt Smíchov City zahrnuje 216.099 metrů čtverečních pozemků a má tam najít bydlení až 3300 lidí. Severní část, která bude začínat Na Knížecí a má sloužit zejména k bydlení, chce Sekyra Group začít stavět začátkem příštího roku.