Praha chystá vyhlášku řešící použití pyrotechniky veřejností

Praha - Vedení Prahy chystá vyhlášku, kterou bude řešit používání pyrotechniky veřejností. Důvodem je ochrana zdraví obyvatel, návštěvníků města i zvířat ve městě. Magistrát bude situaci řešit městskou vyhláškou a zároveň jednat se Sněmovnou o případné změně zákona, která by řešila možnost nákupu pyrotechniky. V rozhovoru to ČTK řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

"Jak narůstá počet Pražanů a návštěvníků Prahy, tak se z krásného ohňostroje stal boj na ulicích. Na silvestra jde vyloženě o život. A to, co to dělá se zvířaty, je úplná katastrofa," řekl Hlubuček. Důsledkem neřízeného používání pyrotechniky podle něj na silvestra například zemřelo několik labutí a další byly zraněny.

Představitelé města se budou v následujících měsících zabývat tím, zda pyrotechniku zcela zakázat, nebo ji povolit pouze v případě, že ohňostroje obsluhují profesionálové. "Když bychom se omezili na profesionalitu a nebude se to pořádat například na pontonu na Vltavě, kde jsou ptáci, tak to je možná nějaká cesta z lesa, ale nebude to v ulicích. Je spousta měst, která to zakázala, například ve Vídni si petardu nehodíte," řekl Hlubuček.

Zástupci města chtějí jednat také s poslanci o případné změně zákona. Město totiž může svou vyhláškou omezit pouze používání pyrotechniky v ulicích, avšak nemůže regulovat možnost prodeje pyrotechniky veřejnosti.

Záchranáři v Praze za noční směnu zaznamenali na silvestra 255 případů, což je o něco méně než za běžný 24hodinnový provoz a zároveň asi o 50 výjezdů méně než minulý silvestr. Policisté přijali poslední den v roce a na začátku nového přibližně 1000 oznámení na linku 158. Mezi půlnocí a 06:00 jich bylo více než 300. Hasiče lidé zavolali k 57 převážně menším požárům způsobeným zábavní pyrotechnikou.