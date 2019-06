Praha chce zdražovat vodu, aby měla na opravy vodovodní sítě

Praha - Hlavní město plánuje v dalších letech zvyšovat vodné a stočné o dvě procenta nad míru inflace a výnosy použít na obnovu a rozšiřování vodárenské sítě. Vyplývá to z plánu rozvoje vodohospodářské infrastruktury mezi lety 2020 a 2024, který schválili radní. Voda by v metropoli neměla zlevnit ani v případě snížení daně z přidané hodnoty (DPH), které schválila Sněmovna. Letos platí Pražané 89,66 koruny za metr krychlový.

Loni činila průměrná inflace v Česku 2,1 procenta. Při podobném růstu cen letos by tak vodné a stočné příští rok zdražilo zhruba o čtyři procenta.

Mezi lety 2020 a 2024 je podle dokumentu potřeba do pražských vodovodů a kanalizací investovat přes 16 miliard korun, po roce 2024 dalších více než 11 miliard. Většina peněz jde z nájemného od Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), které si od města pronajímají a provozují vodohospodářskou infrastrukturu. Firma nyní platí téměř 2,5 miliardy korun ročně a sama investuje například do oprav havárií. Nájemné se odvíjí mimo jiné i od ceny vody.

Podle schváleného dokumentu umožní dvouprocentní meziroční zdražování nad míru inflace financovat plánované strategické investice za téměř deset miliard korun. Každoročně by to mělo znamenat zvýšení nákladů na vodohospodářské služby o 11 korun na osobu a měsíc. I při zvyšování se podle dokumentu cena vody vejde do tzv. sociálně únosné ceny, kterou stanovuje ministerstvo životního prostředí. Ta pro letošek činí zhruba 142,9 Kč za metr krychlový vody včetně DPH.

Schválený plán zároveň počítá s tím, že voda nezlevní ani v případě, že projde navrhované snížení DPH na vodné a stočné z 15 na deset procent. To v pátek schválila Sněmovna, nyní návrh míří do Senátu. Město chce případnou úsporu 300 milionů ročně také použít na financování investic.

Vodovodní síť je v Praze dlouhá zhruba 3500 kilometrů a na starosti ji má Pražská vodohospodářská společnost (PVS), stoprocentně vlastněná Prahou. Distribuci vody zajišťují na základě smlouvy o pronájmu PVK, které vlastí firma Veolia. Praha loni od francouzské společnosti koupila 49 procent akcií za 1,75 miliardy korun. Součástí dohody byla opce na odkup zbylých 51 procent akcií v roce 2028, kdy firmě skončí smlouva s PVS na pronájem vodovodní infrastruktury.

Vývoj ceny vody v Praze:

Rok Cena v Kč 2000 32,63 2010 56,51 2011 60,39 2012 66,35 2013 74,35 2014 75,84 2015 77,65 2016 85,18 2017 85,42 2018 87,39 2019 89,66

Zdroj: PVK