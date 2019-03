Praha - Vedení hlavního města chce začít zvyšovat nájmy městských bytů o inflaci, což sice magistrát podle drtivé většiny nájemních smluv může, ale již minimálně deset let to nedělá. Úpravou by měl magistrát ročně získat o zhruba 11 milionů korun více. Vyplývá to z usnesení, které dnes schválili pražští radní. Přijali také nová pravidla pro pronajímání městských bytů, podle kterých by se měly poskytovat jen lidem v prokazatelné bytové nouzi, případně zástupcům pro chod města nepostradatelných profesí. Pro přidělování bytů určených vybraným profesím vzniknout do konce května nová pravidla.

Podle radního pro bydlení Adama Zábranského se pravidelné zvyšování nájmů o inflaci bude týkat většiny bytů v majetku magistrátu. Zvedne se vždy k 1. červenci. Roční míra inflace podle Českého statistického úřadu loni činila 2,1 procenta.

Radní dnes přijali také nová pravidla pro pronájem bytů. Jejich pořízení vycházelo z kontroly ministerstva vnitra, podle které dosavadní pravidla Prahy, platná od roku 2016, mohla až ve 30 bodech porušovat zákon. Ministerstvu se nelíbilo například vyloučení žadatelů s trvalým pobytem na území města kratším pěti let, automatické vyloučení všech žadatelů, kteří vlastní nemovitost nebo stanovení minimální příjmu domácnosti. To podle Zábranského paradoxně neumožňovalo pronájem bytů těm, kteří to potřebují nejvíce, například svobodným matkám.

Nová pravidla tyto nedostatky odstraňují a zároveň mají zlepšit plnění programového prohlášení koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) v oblasti bydlení. Podle radního Zábranského pravidla dosud neobsahovala přesný klíč pro výběr nájemců, zatímco ta nová stanovují jasná bodově ohodnocená kritéria a zároveň ponechávají možnost individuálního posouzení situace žadatele. "Tímto způsobem budou pronajímány nové byty, nejedná se o to, že bychom vypovídali nějaké stávající smlouvy," doplnil radní s tím, že každý rok se uvolní 150 až 200 těchto bytů.

Vedení města chce také v otázce dostupného bydlení lépe spolupracovat s městskými částmi, od kterých chce magistrát získat podrobné informace o bytovém fondu, který spravují. "Praha dnes nemá žádný nástroj, jak si vymoci tyto informace, takže budeme doufat ve vstřícnost jednotlivých městských částí," uvedl Zábranský.

V loňském roce podle schváleného dokumentu magistrát na nájmu bytů vybral asi 526,2 milionu korun. Vedení města zatím nerozhodlo o dalším postupu v oblasti další privatizace bytového fondu, takže není jasné, jestli se bude pokračovat v odprodeji části bytů. Pokud ano, promítne se to do výběru nájemného. Podle radního Zábranského zatím v této otázce nepanuje koaliční shoda, rozhodnout o dalším postupu by chtěl do poloviny roku.

Magistrát nyní spravuje téměř 9000 bytů, dalších zhruba 26.000 mají ve správě městské části. Podle analýzy KPMG po roce 1991 přešlo do vlastnictví Prahy 194.000 bytů, fond tedy od té doby klesl na zhruba 18 procent výchozího stavu. Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí, danou malou výstavbou a vysokými cenami bydlení. Nová koalice si řešení tohoto problému určila jako prioritu.