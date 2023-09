Praha bude nadále usilovat o budovu a pozemky České pošty v ulici na Strži

Praha - Vedení Prahy bude nadále usilovat o získání budovy s pozemky České pošty v ulici na Strži ve čtvrté městské části. S vedením pošty se bude chtít domluvit na zrušení aukce z minulého týdne a je připraveno nabídnout vyšší částku než vítěz. ČTK to dnes řekl městský radní Adam Zábranský (Piráti). Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se zároveň chce sejít s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) a o budově s ním jednat. Vítěz poště v aukci za nemovitosti nabídl téměř 400 milionů korun.

Pošta kvůli špatným hospodářským výsledkům zrušila od letošního července v Česku tři stovky poboček a ohlásila, že se bude zbavovat majetku. V metropoli se rušení dotklo 35 ze 106 pošt.

"Chceme nabídnout České poště, že jim za dražený majetek nabídneme vyšší částku, než kterou má získat z aukce. Budeme doufat, že oni (pošta) svůj postup přehodnotí, bylo by to win-win (tedy v prospěchu) pro obě strany. Jsme přesvědčeni, že pro město mají pozemky větší hodnotu, než kterou získá pošta v dražbě," řekl Zábranský.

Magistrát nyní připraví dokument, který projednají městští radní. Pokud by pošta dražbu zrušila a přistoupila na nabídku hlavního města, tak by pak případnou cenu a koupi museli schválit městští zastupitelé. Kolik by město poště nabídlo, není v tuto chvíli jasné.

Primátor Svoboda dnes na tiskové konferenci po jednání městské rady řekl, že je vedení města zklamáno, jak pošta svůj majetek prodává. "Praha se vůbec právně nemohla takové dražby zúčastnit. Náš zájem (o budovu) trvá a pošta podle nás získá v dražbě cenu malou, od nás by získala více. Budeme tak dále jednat se zřizovatelem pošty, tedy ministrem vnitra," řekl Svoboda.

Na Pankráci má pozemky magistrát i Praha 4. "Jestli si někdo myslí, že tam jednoduchým způsobem vyprojektuje a prosadí nějaký věžový dům, tak to není úplně rozumná úvaha. V tom území je potřeba se chovat velmi citlivě. Předpokládáme, že město by mohlo shodu s ostatními vlastníky moderovat tak, aby tam vznikla hodnotná budova, která přinese dostupné bydlení, administrativní prostory a živý parter včetně pošty," řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN). Parter je označení pro přízemní část budovy nebo zahrady.

Zábranský minulý týden ČTK řekl, že podmínky aukce mají chyby a jsou diskriminační. Jednou z potíží je, že smlouva s nabyvatelem bude podepsána hned po aukci. To městu znemožňuje dostát zákonu, aby záměr vyvěsilo na 15 dnů na úřední desku. Další problém je, že pošta požaduje 15letý pronájem 3000 metrů čtverečních. Pokud by tomu nový nabyvatel nemohl dostát například kvůli rekonstrukci, musel by nabídnout ve vzdálenosti do 500 metrů stejně velké náhradní prostory. Podmínky rovněž neřešily vlastnictví pozemků třetími osobami.

Česká pošta loni vykázala ztrátu 1,73 miliardy korun, její pověřený ředitel Miroslav Štěpán v srpnu řekl, že letos očekává miliardovou ztrátu. Musela tedy sáhnout k úsporným opatřením. Pošta zaměstnává téměř 23.000 lidí, ke konci května zrušila v souvislosti s rušením poboček 924 míst, z toho dostalo výpověď asi 600 zaměstnanců.