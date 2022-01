Praha bude moci umístit Muchovu epopej do Savarinu na 25 let s pětiletou opcí

Praha - Hlavní město bude moci umístit Slovanskou epopej Alfonse Muchy do paláce Savarin na Václavském náměstí na 25 let s pětiletou opcí. Současně s tím bude ukončen spor s jedním z dědiců, Johnem Muchou, a v prostoru bude místo i pro vystavení rodinné sbírky. Provoz a správu bude mít na starosti developer, firma Welwyn, respektive některá z jejích firem. Vyplývá to z návrhu dohody mezi Prahou, Nadací Mucha a Welwynem, který schválili pražští radní.

Cyklus tvoří 20 velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval 18 let. Od loňského roku jsou na příštích pět let zapůjčena do Moravského Krumlova, kde byla v minulosti už vystavována.

Doba trvání nájmu bude 25 let a hlavní město bude mít opci na prodloužení doby trvání nájmu jedenkrát o pět let, a to za stejných podmínek, nedohodnou-li se město a developer jinak. Podle znění dohody Welwyn dokončí stavbu stálé expozice do čtyř let od získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby paláce Savarin. Územní rozhodnutí bylo vydáno v březnu 2020, avšak zatím nenabylo právní moci.

Dohoda s sebou nese ukončení letitého sporu mezi Johnem Muchou a hlavním městem o vlastnictví pláten. V případě podpisu dohody se podle jejího znění Mucha zaváže do 30 dnů od podpisu uznat vlastnické právo města na plátna a stáhnout své žaloby. Praha se naopak zaváže, že obrazy nepřemístí jinam než do vlastních výstavních prostor určených pouze pro epopej, jak si to přál malíř Alfons Mucha.

Součástí expozice bude také prostor pro výstavu rodinné sbírky. Žádné z ostatních částí stálé expozice ale nebudou smět jak z technického, tak uměleckého pohledu rušit umělecký dojem z epopeje. Sál, kde epopej bude, by podle dokumentu měl mít na šířku 23 metrů a na délku více než 60 metrů. Plátna by měla být umístěna proti sobě, mezi nimi bude zhruba patnáctimetrový prostor.

Výtěžek z provozu stálé expozice, tedy z prodeje vstupenek a dalších aktivit, bude pro Prahu, respektive Galerii hlavního města, a Nadaci Mucha vybírat provozovatel. Peníze budou sloužit k pokrytí přímých nákladů na provoz a správu expozice. Náklady provozu stálé expozice jsou podle dokumentu vyčísleny na 539 korun za metr čtvereční měsíčně. Zahrnují mimo jiné odhadované náklady na zaměstnance včetně ostrahy a zajištění bezpečnosti, údržbu, která zahrne případné restaurování a monitoring děl, nebo marketing.

Prvních 11 pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře. Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Po roce 1989 ale zámek, kde dříve sídlilo mimo jiné železniční učiliště, chátral.