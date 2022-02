Práce na modernizaci armády se podle Černochové zanedbala

Praha - Předchozí ministři obrany podle nynější šéfky úřadu Jany Černochové (ODS) zanedbali práci na modernizaci armády. Vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) chápe jako svou prioritu, aby výdaje na obranu do roku 2025 dosáhly dvou procent HDP, řekla Černochová na dnešním velitelském shromáždění české armády.

Černochová uvedla, že práce na modernizaci vybavení armády byla za některých předchozích ministrů pomalejší a někdy i v době konjunktury prakticky žádná. "Je už jedno, zda to byla neschopnost, strach, alibismus nebo lenost. Ztratilo se hodně času a ujel nám vlak," řekla. Do budoucna nesmí být armáda první na řadě, když vláda šetří, řekla.

Zopakovala závazek dosáhnout výdajů na obranu ve výši dvou procent HDP do roku 2025. "Premiér, ministr financí i koaliční partneři to berou jako vážnou prioritu," uvedla. Dalším cílem je vytvoření těžké brigády. "Bohužel minulé vedení resortu projekt bojových vozidel pěchoty předalo ve stavu, že letos při sebelepší vůli nás všech zahájit nešel," řekla. Černochová chce pracovat i na obnově nadzvukového letectva a dalších strategických akvizicích. Přistoupit chce mimo jiné k moderním metodám náboru a udržovat vztah s civilními obyvateli.

Černochová v pondělí oznámila, že náčelník generálního štábu Aleš Opata skončí v čele české armády. O funkci nemá dále zájem a odejít by mohl v červnu. "Pokud by ze strany pana náčelníka generálního štábu byla vůle pokračovat, ví, že bychom v tom nikdo nebránili," řekla dnes novinářům Černochová. Ministryně oslovila dva až tři možné nástupce, kterých se ptá na jejich vize, řekla Českému rozhlasu Radiožurnálu. Dnes uvedla, že jména bude napřed projednávat s prezidentem Milošem Zemanem, sněmovním výborem pro obranu a dalšími členy vlády.

Novinářům řekla, že bezpečnostní prostředí v příštích měsících a letech nejspíš nebude lepší a v čele armády proto musí stát silná osobnost. Opata podle něj silnou osobností byl. Příštím náčelníkem generálního štábu podle ní musí být někdo, kdo má jasné vize a představy a kdo má u vojáků velkou autoritu. "Protože to je to nejdůležitější, aby se člověk, který stojí v čele armády, těšil respektu svých podřízených, aby ho brali jako toho správného bojovníka," poznamenala.

Zákon podle ní nenařizuje, jakou hodnost musí šéf armády mít, je ale podle ní třeba, aby se výběr uskutečnil mezi generály. Zemanovi chce předložit varianty návrhů. "Musíme mít s panem prezidentem na náčelníkovi generálního štábu shodu," řekla. Náčelníka generálního štábu jmenuje prezident na návrh vlády a po projednání ve sněmovním výboru pro obranu.

Opata vede českou armádu od května 2018. Dnes vyloučil to, že za jeho odchodem je vyčerpanost, ztráta ideálů či optimismu. "Kariéry důstojníků a generálů v armádě jsou řízeny a mají své doby, což má svůj smysl. Já se nikdy netajil tím, že to vidím na čtyři roky. Někteří náčelníci generálního štábu byli na pozici pět let, někteří tři, ale ten průměr je pořád čtyři roky," dodal.

Černochová označila české vojáky za prvotřídní profesionály, kteří mají vysoký kredit u občanů i skvělé hodnocení z mezinárodních misí. Česko je podle ní volá na pomoc vždy, když "jde do tuhého". Ať už jde o povodně, loňské tornádo na jihu Moravy, nedostatek personálu v nemocnicích kvůli covidu-19 či jiné potíže ve zvládání epidemie.