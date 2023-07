Požářiště turisty do Českého Švýcarska láká, někteří tráví v rezervaci méně času

Hřensko (Děčínsko) - Loňský nejrozsáhlejší lesní požár v zemi, který vypukl 24. července v národním parku České Švýcarsko, zastavil turistickou sezonu nejen v přímo zasaženém území, ale také v okolí. Turisté se do některých částí rezervace vrátili, obec Hřensko i přilehlé osady Mezní Louka a Mezná se však s úbytkem turistů potýkají i letos. Změnil se také přístup některých výletníků, přijíždějí na kratší dobu. Řadu z nich láká požářiště. ČTK to řekl majitel Resortu Mezná Roman Pluháček.

"Požár tady tu krásně rozjetou sezonu totálně přetrhl a my jako Mezná a Mezní Louka jsme jako jediní měli zakázáno provozovat pět týdnů. Do provozu jsme se mohli pustit až od 1. září," vzpomíná hoteliér na minulý rok. Lákadlem pro turisty přijíždějící do osad i do samotného Hřenska byla před požárem nyní uzavřená Edmundova soutěska a také plameny poničená Gabrielina stezka na Pravčickou bránu. Výletníci mohou nicméně využít náhradní Mlýnskou cestu doplněnou o dalekohled s výhledem na požářiště a také o panelovou výstavu s fotografiemi, které zachycují loňské neštěstí. Jízdu na lodičkách mohou lidé absolvovat v Divoké soutěsce, trasa vede přímo z Mezné. To vnímá Pluháček jako výhodu. Také Mlýnská cesta je mezi ubytovanými hosty oblíbená.

Návštěvníci se začali postupně vracet až loni v říjnu, z pohledu Pluháčka šlo ale o poměrně nízký počet lidí. Ani letos zatím není příliv turistů takový, jaký by provozovatelé ubytování očekávali. Duben, kdy běžně kvůli dvoutýdennímu velikonočnímu volnu přijíždějí ve velké míře Němci, byl zase bohatý na srážky, v květnu už se podle Pluháčka dařilo víc. Propad přišel v červnu a v současné době je turistů sice dost, stále se však jejich počty nevrátily do stavu před požárem a pandemií covidu-19. Ubytování v jedné z budov proto majitel zlevnil o deset procent. Kvůli vyšším nákladům nicméně musel zdražit jídlo, zálohy na elektřinu jsou vyšší o 100 procent, řekl.

Resort Mezná může naráz ubytovat až 90 hostů, v polovině července se obsazenost pohybovala okolo 60 až 70 procent. "Museli jsme se trošku přizpůsobit. Nebránili jsme se kratším pobytům, ale v létě jsme vždycky nabízeli pobyt minimálně na čtyři noci. Teď jsme pobyty zkrátili i na jednu nebo dvě noci," doplnil majitel ubytování. Podle něj nadále přijíždějí hosté, kteří v hotelu stráví i více než týden, část lidí se ale zřejmě obává, že by takto dlouhý pobyt nebyl po požáru plnohodnotný. Na druhou stranu pohled na požářiště je láká a přijíždějí také jednodenní zájezdy, uvedl Pluháček a podotkl, že po požáru do rezervace míří cizinci ze zemí, odkud dřív do Českého Švýcarska nepřijížděli. Zřejmě za tím stojí zahraniční média, která o události minulý rok informovala.

Resort Mezná rozsáhlý požár ustál. Tři domy v osadě Mezná lehly popelem, další budovy plameny poškodily. Požár v osadě z pohledu hoteliéra posílil vztahy mezi místními, kteří si snažili vzájemně pomoct. Na území parku platí noční zákaz vstupu do lesa v době od 22:00 do 06:00. Pokud někdo zákaz poruší a přistihne ho strážce, hrozí mu peněžitý trest. Nedávno do rezervace vyrazili na koních také policisté, kteří dohlíželi na dodržování návštěvnického řádu. Pluháček vnímá tato opatření pozitivně.

Loňský ničivý lesní požár zasáhl přes 1000 hektarů. Likvidace požáru byla velmi náročná. Vystřídalo se u ní 6000 hasičů. Kvůli požáru policie obvinila muže z obecného ohrožení a poškození cizí věci. V případě prokázání viny před soudem mu hrozí až 15 let vězení.