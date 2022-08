Požár v Saském Švýcarsku se výrazně nezlepšil, panují obavy z růstu teplot

Berlín - Situace kolem požáru v Saském Švýcarsku se stále nijak výrazně nezlepšila. Hasiči se i nadále snaží zamezit dalšímu šíření ohně a omezit plochu požáru. Úřady se však obávají rostoucích teplot, uvedl mluvčí německého okresu Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří Thomas Kunz. Na místě zasahují stovky hasičů, napsala agentura DPA.

"Potřebujeme déšť, aby se situace zlepšila," prohlásil dnes ráno Kunz. Úřady se ale obávají, že by požár mohl naopak posílit kvůli růstu teplot, který se očekává v Německu tento týden, pokračujícímu suchu a větru.

Hasiči zasahují proti ohniskům a žhavým uhlíkům, které by mohly rozšířit požár do okolí. Při zásahu občas spatří i otevřené plameny a sloupy dýmu, uvedl Kunz. Na místě dnes ráno zasahuje 300 hasičů, ale jejich počet by se měl během dne navýšit na 550. Pomáhají jim vrtulníky a vodní děla saské a bavorské policie, která kropí okraje cest, aby zabránily šíření uhlíků.

Požár v Saském Švýcarsku se rozšířil do Německa z české strany na začátku minulého týdne. V pondělí se českým hasičům, kterých v oblasti zasahuje přes tisíc, podařilo výrazně omezit zasaženou plochu. Podle jejich prohlášení je požár pod kontrolou a dále se nešíří.