Poukazy na dovolenou v ČR by měly platit v létě, řekla Dostálová

Praha - Státem dotované poukazy na dovolenou v Česku by podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) měly platit v létě. Vláda by podle ní mohla návrh projednat začátkem června a poukazy by se daly uplatnit v červenci nebo srpnu. Jednání o záměru se proto podle ní konají prakticky každý den. Podle Dostálové je třeba se rozhodnout pro konkrétní model, zda bude podpora směřována plošně, nebo jen k některým, například nejvíce zasaženým místům. Nepočítá se s tím, že by na poukazy letos měli přispívat zaměstnavatelé. Ministryně to dnes řekla ČTK.

"Předpokládám, že hned začátkem června bychom to na vládě projednali, aby se to podpořilo a mohlo to být platné od července srpna," uvedla Dostálová. Nyní se podle ní vede především debata o tom, zda bude podpora plošná nebo sektorová. Ministerstvo je podle Dostálové v kontaktu s regiony a má informace o tom, že na léto jsou některé oblasti jako Jeseníky, Beskydy nebo Lipno obsazené. S problémy se ale potýkají místa závislá ve velké míře na zahraniční klientele. Týká se to velkých měst jako Praha nebo Brno, ale také lázní. "Určitě nechceme, aby se naše národní bohatství, což je lázeňství, dostalo do nějakých výrazných ekonomických problémů," řekla dále. Dokud není vybrán konkrétní model, je podle ministryně předčasné mluvit o tom, kolik za opatření celkem stát zaplatí.

V případě hodnoty poukázky se podle Dostálové uvažuje o rozmezí od 3000 do 5000 korun. Touto částkou přispěje stát. Podle Dostálové by šlo prakticky o slevu, protože záměrem je, aby člověk poukázku využil na ubytování na tři dny a více, a poměrnou část tedy doplatil.

Původně se podle Dostálové vycházelo ze slovenského a maďarského modelu, který stojí na příspěvku zaměstnavatelů. Firmy se ovšem podle ní vzhledem k současné situaci proti návrhu ohrazovaly. V budoucnu by ovšem měly zájem se k projektu přidat, nebylo by to ale letos. Příspěvek by si následně mohly odečítat z daní.

O projektu Dovolená v Česku se podle Dostálové jedná mimo jiné s Národní ekonomickou radou vlády (NERV). Rada podle ní navrhuje také poukázky pro nízkopříjmové skupiny, jakými jsou například senioři, řekla.

Šéf vnějších vztahů Coca-Cola, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy a člen NERV Petr Jonák dříve ČTK sdělil, že výhodou poukazů bude vlastní výběr spotřebitelů, u kterých provozovatelů je uplatní. Tak bude zároveň zajištěno, že se podpora dostane kvalitním podnikům a stát nebude udržovat stravovací a ubytovací zařízení, která by nepřežila i bez současné krize.

Poukazy podporují zástupci podnikatelů v cestovních ruchu. Podle nich kvůli současné situaci ztratí práci minimálně 30 procent lidí v oboru. V segmentu hotelů a restaurací se podle Jonáka odhaduje propad o více než polovinu, přičemž zaměstnáno tam je zhruba 200.000 lidí a počítalo se s tržbami 200 miliard korun.