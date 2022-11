Pošta bude garantovat doručení před Vánoci pro balíky podané do 21. prosince

Praha - Česká pošta bude letos zaručovat doručení balíku do Štědrého dne, pokud bude podaný nejpozději 21. prosince. Pokud pošťáci 23. prosince adresáta nezastihnou, uloží zásilku na místním depu, kde si ji lidé budou moci vyzvednout 24. prosince do 11:00. ČTK to dnes řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Nevyzvednuté zásilky budou po svátcích 27. prosince k dispozici na ukládací poště. Pro podání a vyzvednutí balíků mají zákazníci k dispozici pobočky České pošty a rozšířenou síť Balíkoven. Další z možností je doručení na adresu. Novinkou v letošním roce je síť Balíkoboxů.

"Vyzvednutí balíku v boxech je pro zákazníka rychlé a intuitivní. Stačí zadat na displeji boxu kód pro vyzvednutí, otevře se schránka a je to. Hlavní výhodou je, že boxy fungují většinou sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, Do konce roku plánujeme mít v provozu na 200 Balíkoboxů," uvedl manažer útvaru regionální logistika Tomáš Kubina.

Konkurenční kurýrní služba PPL uvádí, že do Štědrého dne stihne doručit 98 procent zásilek podaných k přepravě 22. prosince. "V sezoně očekáváme největší nápor v období těsně před vánočními svátky s predikcí, že letos můžeme pokořit hranici 500.000 zásilek za den, což by znamenalo desetiprocentní nárůst od loňské sezony,“ uvedl generální ředitel PPL Petr Horák. Aby společnost tyto obrovské objemy zvládla, nabere před Vánocemi stovky sezonních řidičů a také manipulačních pracovníků navíc. Balíky bude vozit 2000 aut.

Další přepravce GLS doporučuje objednávat dárky s doručením na domácí adresu do pondělka 19. prosince. Firma před letošní slevovou akcí Black Friday rozšířila svoji síť výdejních míst o vlastní samoobslužné boxy, tzv. GLS Parcel Boxy. V pilotním provozu jich pro letošní sezonu bude 85, a to napříč celou zemí.