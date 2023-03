Pospíšil: Zvažujeme, jak dál postupovat v otázce Slovanské epopeje

Praha - Praha chce v nejbližších měsících rozhodnout, jak bude dále postupovat v otázce Slovanské epopeje malíře Alfonse Muchy. Město buď může pokračovat ve snaze nalézt dohodu s malířovým příbuzným Johnem Muchou, se kterým vede o vlastnictví obrazů spor, nebo nechat rozhodnout soud. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl náměstek primátora pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09). Město v posledním zhruba roce jedná o umístění v připravovaném projektu Savarin, finální dohoda však stále neexistuje. Nyní jsou plátna zapůjčena na zámku v Moravském Krumlově.

"Máme dvě možnosti, buď to risknout a jít do odvolacího soudu, nebo to neriskovat, protože symbolika a význam Slovanské epopeje jsou tak mimořádné a jsou s ní spojeny tak silné emoce, že si jako odpovědní politici nemůžeme dovolit ten spor," řekl Pospíšil. "Do léta bych rád věděl, jestli jsme schopni dohody, nebo necháme doběhnout soudní spor," dodal.

Prvoinstanční soud koncem roku 2020 rozhodl v neprospěch hlavního města, které podle něj nesplnilo malířovu podmínku vybudovat pro cyklus důstojné výstavní prostory. Obě strany loni uzavřely předběžnou dohodu o mimosoudním řešení, které spočívalo v umístění obrazů v připravovaném komerčním projektu Savarin. Podle Pospíšila však již skončila soudem určená lhůta a město nyní žádá o její prodloužení. "Soud může, ale nemusí vyhovět," řekl.

Náměstek není zcela spokojen ani s podmínkami dohody, kterou město s Johnem Muchou a firmou Crestyl vlastnící Savarin uzavřelo. Zásadní podle něj je, aby byl s finálním podpisem uzavřen soudní spor, zatímco podle dříve dojednaných podmínek by se tak stalo až v době dokončení stavby. Změnu podmínek podle něj bude nutné vyjednat i s Crestylem. S ohledem na nejistou situaci kolem Savarinu, který měl podle dřívějších informací problémy se získáním územního rozhodnutí, by bylo dobré mít v záloze i náhradní řešení, uvedl. "Doufám, že i na straně rodiny Muchovy bude snaha se domluvit," sdělil.

Dodal, že i v případě, že by město ve sporu pokračovalo a prohrálo, by to zřejmě neznamenalo konec tahanic o vlastnictví obrazů, protože lidí nárokujících si jejich vlastnictví by se pravděpodobně objevilo víc.

Plán pětadvacetiletého umístění obrazů do podzemních prostor v rekonstruovaném paláci Savarin se setkal s kritikou, proti je například vnučka malíře Jarmila Mucha Plocková. Plánované prostory podle ní nejsou vhodné, protože jsou pod hladinou spodní vody a za odpovídající nepovažuje ani spojení kulturní památky s nákupním a administrativním centrem v centru Prahy. Nelíbilo se jí ani to, že podle původního návrhu, který vedení Prahy schválilo začátkem loňského roku, může nájemné dosáhnout za 25 let a při využití opce na dalších pět let až půl miliardy korun. Jako vhodné místo Mucha Plocková uvedla zámek na pražské Zbraslavi.

Mluvčí firmy Crestyl Ondřej Micka dnes ČTK v souvilosti s připravou projektu Savarin sdělil, že předchozí výhrady ministerstva se týkaly dřívější verze dokumentace a ministr kultury Martin Baxa (ODS) loni negativní stanovisko svého resortu zrušil. "Nyní standardně běží povolovací procesy k aktuální podobě projektu od Thomase Heatherwicka, projekt je ve fázi územního řízení," uvedl. Firma podle něj předpokládá, že dohodu s městem o umístění epopeje se podaří dokončit za několik měsíců.

Významný cyklus Slovanská epopej tvoří 20 velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval 18 let. Trvalé prostory pro Slovanskou epopej se v metropoli hledají od začátku minulého století. Pražští zastupitelé předloni schválili zápůjčku pláten Moravskému Krumlovu, kde budou k vidění do roku 2026.