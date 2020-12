Poslední uzavření nebylo podle Havlíčka pro restaurace likvidační

Praha - Poslední zavření nebylo pro restaurace podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) likvidační. Mohly čerpat příspěvek na komerční nájem a stát jim v plné výši kompenzoval mzdy zaměstnanců. Pro stravovací podniky i hotely, pokud budou muset zavřít, budou velmi slušné náhrady, řekl ministr v televizi Prima. Vše podle něj nasvědčuje tomu, že vláda v pondělí schválí změnu stupně protiepidemického systému (PES) ze třetího na čtvrtý. Hotely a restaurace by pak musely zavřít ke konci týdne. Obchody a služby budou moci dále fungovat.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) by s přechodem opatření do čtvrtého stupně PES nečekal do pátku, ke změně by podle něj mělo dojít nejpozději ve středu. Řekl to v České televizi. Podle Hamáčka bude nutné odškodnit živnostníky. Líbí se mu rakouský scénář, byl by pro odškodnění minimálně ve výši 80 procent loňského obratu.

O kompenzacích pro gastronomické a ubytovací podniky bude Havlíček dnes ještě jednat s prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR Václavem Stárkem, uvedl. Připraveno je několik variant řešení podpory. V případě ubytovacích zařízení by podle něj mohl být použit stejný model jako na jaře, kdy by jim stát kompenzoval každý den uzavření. Pro podnikatele případné uzavření z hlediska náhrad nebude podle Havlíčka jen negativní.

Havlíček dále upozornil, že restaurace jsou uzavřeny takřka v celé Evropě. Připustil, že opatření nejsou spravedlivá, ale cílem vlády je ochrana proti pandemii. Nutné je podle Havlíčka zredukovat mobilitu a vede se diskuze, ve kterých odvětvích.

Obchody by podle Havlíčka měly moci navzdory dosavadní tabulce PES fungovat i ve čtvrtém stupni. Nebude přitom záležet na prodávaném sortimentu ani na tom, zda se obchod nachází na ulici nebo v obchodním centru. Takový návrh Havlíček vládě předloží, řekl. Doplnil, že už dříve usiloval o to, aby nebyl maloobchod ve čtvrtém stupni rizika omezen. Ve čtvrtém stupni by podle něj měly být v provozu i služby jako kadeřnictví. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) podle něj souhlasil, že by to tak mohlo být, konečné rozhodnutí bude na vládě, uvedl.

Přibývá provozovatelů hospod a restaurací, kteří odmítají nařízení vlády respektovat. Havlíček se ale s uzavřením podniků větší občanské neposlušnosti neobává. Věří, že většina podnikatelů je rozumná, řekl. Mohou podle něj veřejně demonstrovat, vystupovat v médiích, ale nelze připustit porušování zákona. "Faktem ale je to, a je to prokázáno na americké studii CDC, že skutečně v těch restauracích je to riziko (nákazy) o něco vyšší (než v obchodech)," dodal.

Vláda by podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) ještě před rozhodnutím o dalším zavírání podnikatelských aktivit měla zahájit jednání se zástupci dotčených oborů o novém systému náhrad. Ty by měla následně začít neprodleně poskytovat. "To, co požadujeme, není anarchie, ale fungující, profesionální stát. Požadujeme ekonomicky smysluplné a spravedlivé kompenzace. A vyhrazujeme si právo rozmyslet si způsob, kterým to státu připomenout, bude-li třeba," uvedla dnes unie ve výzvě vládě a veřejnosti, kterou má ČTK k dispozici.

Třetí stupeň rizika systému PES, ve kterém většina podnikatelských činností může fungovat, platí v ČR od 3. prosince. Rizikové skóre ale už týden odpovídá čtvrtému stupni. Pět krajů má skóre dokonce na úrovni pátého stupně.

Hotely a další ubytovací zařízení musely být uzavřené pro rekreační účely od 22. října do 2. prosince. Spotřeba v ubytovacích službách spojená s cestovním ruchem se může podle aktuální analýzy Economic Impact pro státní agenturu CzechTourism letos propadnout z loňských 56 miliard na 26 miliard korun.

Restaurace nesměly pro veřejnost fungovat od 14. října do 2. prosince. Nyní mohou mít otevřeno mezi 06:00 a 20:00, kapacitu mohou naplnit na maximálně 50 procent. Gastronomické odvětví podle výzkumné společnosti Nielsen každý den uzavření ztratilo na tržbách 414 milionů korun.