Poslední rozloučení s Jurajem Jakubiskem bude 4. března ve svatovítské katedrále

Ve věku 84 let zemřel slovenský režisér Juraj Jakubisko (na snímku z 5. července 2019). ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Poslední rozloučení se slovenským filmovým režisérem Jurajem Jakubiskem bude v sobotu 4. března od 13:00 v pražské svatovítské katedrále. Mši by měl sloužit kardinál Dominik Duka. ČTK to dnes potvrdil mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz. Jakubisko zemřel ve věku 84 let minulý týden v pátek v Praze.

O času a místě posledního rozloučení s Jakubiskem dnes informoval deník Aha! "Mši by měl celebrovat kardinál Dominik Duka," řekl ČTK Prinz.

Hlavním řečníkem na obřadu bude rodinný přítel Jakubiskových, bývalý prezident Václav Klaus. "Prezident Klaus byl paní Deanou požádán, aby na sobotním rozloučení s režisérem Jurajem Jakubiskem v katedrále svatého Víta pronesl hlavní smuteční řeč," uvedl pro server iDNES.cz Klausův mluvčí Petr Macinka se zmínkou o Jakubiskově manželce, filmové producentce Deaně Horváthové. Současná končící hlava státu Miloš Zeman pošle věnec se stuhou prezidenta republiky, sdělil Aha! jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Jakubisko patřil k nejznámějším slovenským umělcům a přezdívalo se mu "slovenský Fellini" či "Fellini východu". Během své kariéry natočil několik desítek hraných i dokumentárních filmů. K jeho nejznámějším dílům patří Tisícročná včela, Perinbaba, Nejasná zpráva o konci světa či Bathory.

Ve svatovítské katedrále se v říjnu 2019 odehrála zádušní mše za zpěváka Karla Gotta. S legendou české populární hudby se přišli spolu s rodinou, přáteli a spolupracovníky rozloučit i politici, zpěváci a herci, sportovci a další pozvaní hosté. Mši tehdy sloužil také Duka.