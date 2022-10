Poslanci projednají příspěvky na mobilitu a penze záchranářů

Praha - Sněmovna bude dnes dál projednávat vládní předlohy o zvýšení příspěvku na mobilitu pro lidi se zdravotním postižením a o předčasných důchodech bez krácení pro záchranáře. Ve druhém čtení je na programu také například návrh zákona proti šíření teroristického obsahu on-line. Úvodní debata čeká senátní novelu, jež ruší nynější monopol na zdravotní pojištění cizinců.

Příspěvek na mobilitu chce kabinet zvýšit z nynějších 550 na 900 korun měsíčně. Opozice žádá razantnější růst, a to až na 2200 korun. V sociálním výboru s těmito návrhy neuspěla. Vládní předloha také zvyšuje na až půl milionu korun, tedy o 100.000 korun, státní příspěvek na zdvihací plošinu. Důchodová novela opravuje dříve přijatou, ale nepoužitelnou úpravu dřívějších záchranářských penzí.

Monopol společnosti Pojišťovna VZP na zdravotní pojištění cizinců prosadila Sněmovna v minulém volebním období proti vůli stran nynější vládní koalice. Senátní novela cizineckého zákona má vedle zrušení monopolu zdvojnásobit minimální limit pojistného plnění v případě cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku.

V prvním čtení by měla Sněmovna projednat také úpravu vnitřní struktury Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Na vedení instituce by se měl podílet kolektivní orgán složený z předsedy i dalších členů úřadu. Úřad dohlíží na to, jak politické strany a hnutí plní zákonné požadavky na transparentnost hospodaření.