Praha - Poslanci zahájí dnes odpoledne prosincovou schůzi Sněmovny, na níž budou schvalovat zejména návrh státního rozpočtu na příští rok. Na dnešním programu je čtveřice předloh, které dolní komoře vrátil Senát. Patří k nim vládní novela, která by umožnila převádět do návrhů státních rozpočtů peníze z takzvaného Fondu privatizace a využít je bez stanovení konkrétního účelu.

Horní komora předlohu zamítla. Senátoři se obávali toho, že stát by neměl do budoucna rezervu na financování důchodů nebo likvidaci starých ekologických zátěží. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) označila rozhodnutí Senátu za obtížně pochopitelné. Podle ní novela není o snaze získat pro vládu nový zdroj příjmů. Ve fondu bylo do začátku roku zhruba 22 miliard korun.

Sněmovna bude znovu posuzovat i poslaneckou novelu, podle níž by některé skupiny lidí už nedostávaly část příspěvku na živobytí v poukázkách. Úřady by jej vyplácely jen v penězích. Senátoři navrhli okruh osob s nárokem na výhradně peněžitou dávku ještě rozšířit.

Senát vrátil do Sněmovny rovněž vládní návrh, který má přispět k zatraktivnění hypotečních zástavních listů. Chce v ní opravit technickou chybu. Opětovně se budou poslanci zabývat také poslaneckou novelou, jež by měla snížit daně českých lodníků pracujících v Nizozemsku. Senátoři ji zamítli. Změna by podle nich ztížila situaci jiných pracovníků v rámci Evropské unie.