Poslanci by se mohli dál zabývat růstem rodičovského příspěvku

Praha - Poslanci by dnes mohli pokračovat v projednávání návrhu na růst rodičovského příspěvku. Ve druhém čtení by se mohli zabývat také novelou k omezení výpadků dostupnosti léků a zpřísněním pravidel pro agentury práce. Hned v úvodu schůze, která začne odpoledne, by zákonodárci měli uctít minutou ticha oběti agrese palestinského radikálního hnutí Hamás na území Izraele. Zřejmě také budou debatovat o návrhu, kterým by Sněmovna v reakci na situaci v Izraeli vyzvala vládu k přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Tento krok podporuje premiér Petr Fiala (ODS) a chce ho projednat v koalici, pro přesun se vyslovili zástupci koalice i opozice. Návrh na zařazení bodu o přesunu velvyslanectví chce plénu Sněmovny předložit poslanec ANO Miloslav Janulík.

Rodičovský příspěvek chce vláda zvýšit o 50.000 korun na 350.000 korun. Růst se má týkat dětí narozených od začátku příštího roku. Opoziční hnutí ANO a SPD chtějí vzhledem k míře inflace razantnější růst dávky až na 400.000 korun. Úpravy mohou uplatnit v nynějším druhém čtení.

K omezení výpadků dostupnosti léků má přispět několik navrhovaných opatření. Výrobci by museli podle předlohy poskytovat léčivý přípravek ještě až dva měsíce po přerušení nebo ukončení dodávek. U léků, které ministerstvo zdravotnictví zařadí na zvláštní seznam, by museli udržovat měsíční zásobu také distributoři léčiv.

Před druhým čtením je ve Sněmovně zrušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, jehož hlavní činností je regulace přístupu k železniční infrastruktuře. Kvůli úsporám se má agenda úřadu přesunout od příštího roku pod Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Do závěrečného schvalování by se mohla dostat rovněž novela měnící strukturu správy sociálního zabezpečení.

Úterní odpoledne, kdy schůze Sněmovny začínají, v poslední době zpravidla vyplní návrhy opozice na zařazení nových bodů do programu. Jejich zdůvodňování pak zabere i několik hodin.