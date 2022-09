Poškození plynovodů Nord Stream bylo úmyslné, shoduje se Evropa

Brusel/Moskva28. září (ČTK) - Poškození plynovodů Nord Stream v Baltském moři způsobily úmyslné útoky, domnívají se evropští politici i Evropská unie. Zatím není jasné, co poškození způsobilo, podle Dánska bude místo možné prozkoumat nejdříve za týden. Provozovatel plynovodního potrubí, konsorcium Nord Stream AG, dnes uvedlo, že zatím nevylučuje, že se vedení podaří po havárii obnovit a zprovoznit. Podle německé rozvědky to ale možné nebude, napsala německá média. Rusko odmítlo, že by bylo za škody zodpovědné a naopak zmiňovalo Spojené státy. Moskva hodlá kvůli záležitosti svolat jednání Rady bezpečnosti OSN.

Lotyšský ministr zahraničí Edgars Rinkévičs uvedl, že tímto incidentem vstoupila Evropa do nové fáze hybridní války. Dánský ministr obrany Morten Bodskov poznamenal, že Rusko má v Baltském moři silnou vojenskou přítomnost a dá se očekávat, "že bude dál chřestit zbraněmi". O úmyslném poškození v úterý hovořila dánská i švédská vláda a také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella všechny dostupné informace nasvědčují tomu, že trojice úniků na plynovodech Nord Stream nevznikla náhodou, ale je výsledkem záměrného postupu. Jakékoliv záměrné narušení energetické infrastruktury v Evropě podle něj vyústí v masivní reakci.

Ačkoliv evropští představitelé Moskvu přímo neobvinili, Kreml dnes prohlásil, že obvinění Moskvy ze sabotáže se dalo čekat. Dodal také, že je absurdní a hloupé, a že zastavení toku plynovodů podle něj není v zájmu Ruska ani Evropy. Ruská diplomacie i Kreml naopak prostřednictvím svých mluvčích dnes poznamenali, že s dotazy ohledně poškození Nordstreamu je potřeba se obrátit na amerického prezidenta Joea Bidena. Ten v únoru před ruskou invazí hovořil o "ukončení" projektu Nord Stream 2 v případě, že Moskva Ukrajinu vojensky napadne.

Zprávy o nových problémech s plynovody vedoucími z Ruska do Německa se začaly objevovat v pondělí. Dánské úřady nejdříve oznámily únik z plynovodu Nord Stream 2, ty švédské pak v úterý varovaly před dvěma úniky z Nord Streamu 1. Plyn uniká ve velkém množství ze třech různých míst poblíž dánského ostrova Bornholm, a to v dánských i švédských vodách.

"Nikdo teď nedokáže seriózně říci, jak to tam dole vypadá," řekl mluvčí provozovatele plynovodu Ulrich Lissek. Dá se prý odhadovat, že poškození je rozsáhlé, o způsobu opravy nebo nákladech na ni nechtěl spekulovat. Německé rozvědky podle listu Tagesspeigel varovaly, že Nord Stream možná po havárii už nebude nikdy fungovat. Pokud se nepodaří potrubí opravit velmi rychle, dostane se do něj obrovské množství slané vody, což způsobí korozi.

Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová dnes oznámila, že na vyšetřování incidentu se bude podílet i německé námořnictvo. Norský ministr energetiky Terje Aasland informoval, že Oslo kvůli incidentu zvýšilo úroveň bezpečnosti v okolí svých ropných plošin i pevninských terminálů. Norská vláda následně oznámila, že na místo vyšle armádu.

Nedostatek plynu po útocích na plynovody Nord Stream aktuálně v Česku nehrozí, shodli se analytici oslovení ČTK. Výbuchy zvýšily ceny plynu na burze, českých domácností se toto zdražení nyní podle nich bezprostředně nedotkne.