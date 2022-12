Portugalci se pokusí ve čtvrtfinále MS prolomit obranu Maroka

Dauhá - Fotbalisté Portugalska a Maroka se v sobotu utkají o postup do semifinále mistrovství světa v Kataru. Maročané se mohou stát prvním africkým týmem, který si na MS zahraje o medaile. Mistři Evropy z roku 2016 mohou projít mezi nejlepší čtyři týmy podruhé v historii. Utkání na stadionu Sumáma v Dauhá začne v 16:00 a odřídí ho argentinští rozhodčí v čele s hlavním Facundem Tellem.

Portugalci v osmifinále deklasovali 6:1 Švýcarsko, hlavním tématem kolem týmu kouče Fernanda Santose přesto zůstává Cristiano Ronaldo. Santosovi se nelíbila podrážděná reakce hvězdného kapitána při střídání během zápasu s Koreou, a ačkoliv si podle zkušeného trenéra situaci vyříkali, odehrál Ronaldo proti Švýcarsku pouze závěrečnou čtvrthodinu.

"Mezi mnou a kapitánem není žádný problém. Jsme přátelé už mnoho let. Mluvili jsme spolu před zápasem a moje rozhodnutí akceptoval," ujistil Santos, jenž na hrot poslal debutanta v základní sestavě Goncala Ramose. Mladý útočník Benfiky Lisabon se odvděčil hattrickem, je tak pravděpodobné, že začne na úkor historicky nejlepšího reprezentačního střelce i proti Maroku.

"Musíme teď o týmu přemýšlet jako o kolektivu. Stále si myslím, že Cristiano má v týmu velmi důležitou roli," řekl osmašedesátiletý kouč, kterého potěšil výkon v osmifinále. "I když to samozřejmě nebylo dokonalé a bez chyb, hráli jsme opravdu velmi dobře. Po celé utkání jsme měli správný přístup a koncentraci. Teď musíme zachovat klid do dalšího zápasu," dodal.

Portugalci se na MS probojovali mezi nejlepší osmičku po 16 letech a usilují o premiérový zisk titulu. Na turnaji v Kataru zatím mají společně s Anglií nejlepší ofenzivu (12 gólů).

Nyní narazí na nejpevnější obranu šampionátu. Marocká jednička Jasín Bunú zatím inkasoval pouze po vlastním gólu spoluhráče Najífa Adžuirda. Gólman Sevilly, za kterého při výhře 2:0 nad Belgií zaskočil kvůli náhlé nevolnosti náhradník Munír Kadžuí, jinak nepustil míč za svá záda ani jednou. A to ani při penaltovém rozstřelu v osmifinále proti Španělsku, který Maročané po předchozím bezbrankovém průběhu jasně ovládli.

Trenér Valíd Radžradžuí se chce opět odrazit od disciplíny a odhodlání svých svěřenců. "Dali jsme do toho celé srdce. Odehráli jsme neuvěřitelný zápas proti jednomu z nejlepších týmů světa, i po taktické stránce. Hráči do puntíku splnili naše pokyny," radoval se první Afričan, který dovedl na MS tým do čtvrtfinále. Sedmačtyřicetiletý kouč přebral tým teprve v srpnu a v sedmi zápasech s ním neprohrál.

Před duelem s Portugalskem ho ale trápí zdravotní stav opor. Stoper Adžuird má svalové problémy, kvůli nimž dohrál osmifinále se sebezapřením. Klíčový střední záložník Sufján Amrabat nastoupil kvůli bolestem zad jen díky tišícím injekcím. Zcela zdravý není ani kapitán Romain Saís.

Nováček ve čtvrtfinále MS se střetl s Portugalskem zatím dvakrát, v obou případech na elitním turnaji ve skupinové fázi. V roce 1986 uspělo 3:1 Maroko, na minulém šampionátu v Rusku zvítězil Ronaldovým gólem 1:0 evropský favorit.

Statistické údaje před čtvrtfinálovým zápasem Maroko - Portugalsko: Výkop: sobota 10. prosince, 16:00 SEČ (Dauhá, Sumáma). Rozhodčí: Tello - Brailovsky, Chade - Vigliano (video, všichni Arg.). Umístění v žebříčku FIFA: 22. - 9. Bilance celková: 2 1-0-1 3:2. Bilance na MS: 2 1-0-1 3:2. Předpokládané sestavy: Maroko: Bunú - Hakimí, Jamík, Saís, Mazráví - Amrabat - Únahí, Sabirí - Zijach, Nasjrí, Búfál. Portugalsko: Costa - Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro - Carvalho - B. Silva, Otávio - B. Fernandes, Ramos, Félix. Absence z aktuální nominace: Adžuird (nejistý start) - Mendes, Pereira (oba zranění). Nejlepší střelci z aktuální nominace: ZIjach (19) - Ronaldo (118). Nejlepší střelci na turnaji: Abuchlál, Nasjrí, Saís, Zijach (všichni 1) - Ramos (3). Zajímavosti: - týmy se dosud 2x utkaly na MS, v roce 1986 vyhrálo Maroko 3:1, před 4 lety Portugalsko 1:0 - Maroko poprvé postoupilo na MS do čtvrtfinále, které si zahraje jako čtvrtý africký tým po Kamerunu, Senegalu a Ghaně - Portugalsko si na MS zahraje čtvrtfinále potřetí a poprvé od roku 2006, při obou předchozích účastech postoupilo - Maroko v osmifinále po bezbrankové remíze vyřadilo na penalty Španělsko, ve skupině hrálo s Chorvatskem 0:0 a porazilo 2:0 Belgii a 2:1 Kanadu - Portugalsko v osmifinále rozdrtilo Švýcarsko 6:1, ve skupině porazilo Ghanu 3:2 a Uruguay 2:0 a prohrálo s Koreou 1:2 - Maroko 11x za sebou neprohrálo a v posledních 8 zápasech inkasovalo jediný gól - Maroko má na letošním MS s jediným obdrženým gólem nejlepší obranu spolu s Tuniskem, navíc inkasovalo jen vlastní branku - Portugalsko vyhrálo 4 z posledních 5 duelů - Portugalsko má na letošním MS s 12 góly nejlepší útok spolu s Anglií - Portugalsko letos ve skupině Ligy národů 2x porazilo Česko (2:0 doma a 4:0 venku) - Portugalsko před 6 lety vyhrálo mistrovství Evropy, jeho maximem na světovém šampionátu je bronz z roku 1966 - Ramos (Portugalsko) dal v osmifinále první hattrick na letošním MS