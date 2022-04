Pořád věříme ve vítězství, Villarreal ještě v dvojzápase řekne své, uvedl Torres

Liverpool - Stoper Pau Torres věří, že fotbalisté Villarrealu v semifinále Ligy mistrů proti Liverpoolu ještě neřekli poslední slovo, přestože příští úterý doma budou dohánět ztrátu 0:2 z Anfieldu. "Žlutá ponorka" se podle něj vrátí do hry, pokud se jí v úvodu odvety podaří skórovat. Také trenér Unai Emery si myslí, že jeho tým otestuje doma anglického favorita mnohem výrazněji než v prvním duelu.

"Vyřiďte našim fanouškům, že příští týden to bude jiné. Budeme opět sami sebou. Proti Bayernu jsme ukázali, že to může být úplně jiný příběh. Pořád věříme ve vítězství. Villarreal má v tomto dvojzápase stále co říct," citoval web UEFA Torrese po středečním utkání v Liverpoolu.

"Vracíme se domů s dvougólovým mankem, ale zůstáváme sebevědomí. Pokud v odvetě v prvních deseti minutách skórujeme, budeme zpátky ve hře. Pořád ještě toho zbývá dost odehrát," uvedl pětadvacetiletý španělský reprezentant.

Aktuálně sedmý tým La Ligy vyřadil letos v Lize mistrů Juventus Turín a Bayern Mnichov, zaskočit dalšího favorita se mu ale zatím nepovedlo. Liverpool vyhrál brankami v 53. a 55. minutě, kdy si nejprve dal vlastní gól Pervis Estupiňán a po něm se trefil Sadio Mané.

"V semifinále se musíte utkat s podobně silnými týmy, často v tak skvělé formě, v jaké je aktuálně Liverpool. Chtěli jsme vyhrát, mít kontrolu nad utkáním, ale nedovolili nám to. Nedokázali jsme zabíhat za jejich obranu. V obraně jsme odolávali, co to šlo, abychom do odvety měli šanci. Na La Cerámice to bude jiné. Otestujeme je mnohem víc," prohlásil Emery.

Optimisticky naladěný je i záložník Giovani Lo Celso. "Zbývá nám 90 minut na našem stadionu, budeme mít za zády fanoušky. Bude to jiné než zápas v Liverpoolu. Už jsme v Lize mistrů zažili skvělé večery, čelili jsme nesmírně těžkým soupeřům ve vyřazovací fázi, ale odehráli jsme skvělá utkání. Doma se cítíme příjemně. Podle mě je dvojzápas stále otevřený," konstatoval šestadvacetiletý argentinský reprezentant.