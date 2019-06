Poplatek z ubytování zřejmě dopadne i na služby typu Airbnb

Praha - Poplatek z ubytovacích kapacit se zřejmě bude vztahovat od příštího roku i na ubytovatele v soukromí, tedy například na služby typu Airbnb. Sněmovna schválila vládní novelu, která to předpokládá. Největší boj se mezi poslanci strhl o stanovení maximální výše poplatku. Dolní komora nakonec nepřijala návrhy, aby vzrostl razantněji, než jak navrhoval kabinet. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Novela ponechává příští rok sazbu na nejvýše 21 korunách, o rok později by mohla být až 50 korun na osobu a den. Konkrétní výši si stanovují obce. Sněmovní rozpočtový výbor neúspěšně prosazoval růst až na 100 korun za osobu a den již od příštího roku a poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský dokonce až na 150 korun. Proti se už dříve postavily Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Asociace hotelů a restaurací.

Ministerstvo financí si podle ministryně Aleny Schillerové (za ANO) vládou navrhované sazby "nevycucalo z prstu". Zhruba dvě eura odpovídají sazbám v okolních státech, uvedla. Za vyšší horní hranici se přimlouvali zejména Piráti, ale i někteří poslanci za ANO. Poukazovali zejména na to, že závisí na jednotlivých obcích, jakou sazbu si v zákonném rozmezí stanoví.

Předloha slučuje ubytovací poplatek s rekreačním a lázeňským poplatkem. Nyní může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, který činí až šest korun na lůžko a den. Lázeňský a rekreační poplatek je až 15 korun na osobu a den. Oba poplatky, tedy z ubytovací kapacity a rekreační a lázeňský, mají zavedeny jen ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem.

Sněmovna na návrh Piráta Petra Třešňáka a Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) zrušila navrhované zákonné osvobození od úhrady poplatku turistů starších 65 let. Autoři poslanecké úpravy poukazovali na záporný dopad zejména na lázeňská města vzhledem ke složení jejich klientely. Na návrh výborů naopak poslanci osvobodili lidi, kteří pečují o děti na zotavovacích a obdobných akcích, a lidi, kteří vykonávají v obcích sezonní práce.

Dolní komora odmítla například návrh Patrika Nachera (ANO) a Jakuba Michálka (Piráti), aby poplatky mohl odvádět zprostředkovatel pobytu a platby za něj, tedy digitální platforma, ne provozovatel ubytovací nemovitosti. Podmínkou by bylo, že by o tom rozhodlo na návrh konkrétní obce ministerstvo financí.

Novému poplatku bude podle předlohy podléhat krátkodobý pobyt bez ohledu na místo a účel. Cílem je podle ministerstva financí to, aby nebyli zvýhodňováni vůči hotelům nebo penzionům právě lidé podnikající prostřednictvím ubytovacích platforem typu Airbnb. Vedle Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals nebo Vrbo.

Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda jde o pobyt v lázeňských místech nebo v místech velkého turistického ruchu. Poplatek si může každá obec nastavit podle svých potřeb, nejvýše však na úroveň maximální zákonné sazby.

Novela také mění nastavení poplatků za psa nebo ze vstupného. O sníženou sazbu poplatku ze psů budou moci podle předlohy požádat majitelé, kterým je minimálně 65 let. Neměla by být vázána na pobírání důchodu. Od poplatku budou rovněž nově osvobozeni kromě držitelů průkazu ZTP/P i držitelé průkazu ZTP. Norma také rozšiřuje osvobození od poplatku ze psů na provozovatele všech druhů útulků. Od poplatku ze vstupného a za užívání veřejného prostranství budou nadále osvobozeny charitativní akce, ale nově jen v případě, že bude výtěžek na dobročinné účely skutečně odveden. Změna by měla zamezit zneužívání této výjimky.