Pomoc i testování by vláda měla rozšířit, uvedli ekonomové z ÚKŠ

Ilustrační foto - Městská poliklinika Praha zahájila 6. dubna 2020 na Výstavišti provoz odběrného místa pro testování na nákazu koronavirem. Lidem jsou odebírány vzorky přímo z vozu a nemusí vystupovat. Každý ale musí mít platnou žádanku. Místo bude otevřeno každý všední den od 08:00 do 18:00. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Vláda by měla ještě zjednodušit a rozšířit pomoc firmám a podnikatelům, například v podobě odkladu záloh dalších daní. Stát by měl také výrazně navýšit kapacitu testování nemoci covid-19 a vypracovat jasnou strategii a scénáře, jak bude dále postupovat. Celkově jdou ale dosud přijatá opatření dobrým směrem, když vláda vyslala signál, že pomůže přes výdaje rozpočtu domácnostem i firmám a bude se snažit udržet zaměstnanost. Vyplývá to z vyjádření ekonomů, kteří jsou členy ekonomického týmu Ústředního krizového štábu. ČTK dosud získalo odpovědi pěti z 12 členů.

"Dle mého názoru se vláda vydala dobrým směrem. Kladně hodnotím opatření v oblasti zaměstnanosti - naší prioritou by mělo být udržet nezaměstnanost na uzdě. Obdobně kladně hodnotím i pomoc OSVČ. Je klíčové taktéž zajistit, aby postižené firmy měly dostatek hotovosti na platbu svých závazků a omezovaly jsme druhotnou platební neschopnost," uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

Ekonom ETUI Jan Drahokoupil upozornil, že nyní je třeba udržet vazby mezi podniky a zaměstnanci. Pozitivně tedy hodnotí vládou přijatý kurzarbeit nebo okamžitou prvotní pomoc pro živnostníky. "Prioritou musí být rychlost, nárokovost by se měla a dala řešit třeba i zpětně," uvedl. Do budoucna pak podle něj bude třeba pomoc, a to dlouhodoběji, zacílit na živnostníky ve službách.

Z dalších opatření se podle něj jako přínosné ukazuje hlavně odklad, nebo prominutí, platby pojistného nebo DPH. "Nakonec asi také bude muset dojít na dočasné kapitálové vstupy do firem. Musíme se vyvarovat, abychom pomáhali jen velkým, kteří si to vylobují," uvedl. Dodal, že výrazně pak v nastavených opatřeních chybí pomoc lidem s dohodami o provedení práce nebo i těm, kteří pracují "na černo."

I Nerudová upozornila, že by bylo ještě potřebné přijmout opatření v podobě odložení plateb DPH. "Toto je třeba učinit nejpozději do 20. dubna, tak aby firmy mohly odložit platbu DPH za první čtvrtletí 2020. Jedná se o velmi administrativně jednoduché opatření, které by mělo velký efekt," dodala.

Stát by měl rozšířit a zefektivnit široce pojatou nabídkou odkladu splátek pojistného a záloh daní také podle podle Štěpána Jurajdy z CERGE-EI. "Až zpětně, podle poklesu tržeb se vyhodnotí, zda šlo o odklad či odpuštění splátek. Vzhledem k tomu, v jaké rychlosti se opatření vytvářejí, mi přijde přirozené, že se upravují," uvedl.

Filip Matějka z CERGE-EI se rovněž domnívá, že opatření směřují dobrým směrem. "Ale bylo by dobré podporu firem a domácností ještě zjednodušit a udělat plošnější. Hlavní je teď postupovat podle hesla: "vím, že nic nevím". Nesmíme dělat dlouhodobá rozhodnutí. Aktuální podpora musí být veliká, ale zaměřená pouze na krátké období," uvedl. Nutné bude také podle něj více investovat do kapacity testování nakažení i přítomnosti protilátek.

Obdobně se vyjádřil i jeho kolega Daniel Münich z CERGE-EI. "Výrazné zvýšení testovací kapacity kvalitními testy efektivní testovací strategie založené na kvalitních analýzách a kvalitních datech z testovacího terénu je náš jediný nástroj aktivního boje s epidemií a doposud se tomu na centrální úrovni nevěnovala adekvátní pozornost," uvedl.

Ekonomický tým Ústředního krizového štábu se zabývá dlouhodobými dopady omezení v souvislosti s nákazou koronavirem na společnost. Vede ho ředitel Centra pro globální a hospodářskou politiku Jan Švejnar. V týmu je dále rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, Tomáš Sedláček z ČSOB a Univerzity Karlovy (UK), docentka ekonomie Ilona Švihlíková, ekonom ČMKOS Martin Fassmann, ekonom ETUI Jan Drahokoupil, Daniel Münich, Filip Matějka a Štěpán Jurajda z CERGE-EI, Michal Mejstřík z Institutu ekonomických studií UK, bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ekonom České spořitelny Petr Zahradník.