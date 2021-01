Pomeo řekl, že Al-Káida má novou základnu v Íránu. Ten to odmítl

Washington/Teherán - Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dnes bez jasných důkazů uvedl, že teroristická síť Al-Káida si zřídila novou hlavní základnu v Íránu. Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf vzápětí tvrzení označil za nepravdivé a obvinil Pompea z válečného štváčství. Informovala o tom agentura Reuters.

Americký list The New York Times (NYT) v listopadu napsal, že Izraelští agenti při tajné operaci v Íránu v srpnu zabili druhého nejvýše postaveného muže teroristické sítě Al-Káida Abdalláha Ahmeda Abdalláha. Egypťan, který vystupoval pod jménem Abú Muhammad Masrí, je považován za jednoho ze strůjců vražedných atentátů na americká velvyslanectví v Nairobi a Dáresalámu v roce 1998 a hovořilo se o něm také jako o možném nástupci současného vůdce Al-Káidy Ajmána Zavahrího. Írán to tehdy odmítl s tím, že na svém území žádné teroristy z Al-Káidy nemá.

Pompeo na dnešní tiskové konferenci ve Washingtonu, osm dní před koncem mandátu prezidenta Donalda Trumpa, řekl, že Masrí zemřel loni 7. srpna. Zdůraznil přitom, že to poprvé oznamuje veřejně. Následně ministr zahraničí poznamenal, že Masrího působení v Íránu nebylo překvapivé. "Masrího přítomnost v Íránu souvisí s tím, proč tu dnes jsme... Al-Káida má novou domovskou základnu: je to Íránská islámská republika," řekl Pompeo.

Jeho íránský protějšek Zaríf tvrzení o vazbách Íránu na Al-Káida označil na twitteru za smyšlené. Pompea obvinil válečného štváčství a lži.