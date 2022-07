Polsko se rozhodlo koupit jihokorejská letadla, děla a tanky

Varšava - Polsko koupí 48 korejských lehkých bojových letadel FA-50, neupřesněný počet houfnic K9 a přinejmenším 180 tanků K2, oznámil dnes vicepremiér a ministr obrany Mariusz Blaszczak. "Dohodu podepíšeme příští týden," dodal.

"Tímto kontraktem značně zvýšíme bezpečnost Polska a sílu polského vojska. Klíčové jsou rychlé dodávky a rozvoj průmyslu! Smířili jsme často rozdílné zájmy vojáků a zbrojovek. Je to situace, ve které obě skupiny vyhrávají. Příští týden podepíšeme dohody," napsal Blaszczak na twitteru. První tanky by do Polska měly dorazit ještě letos, letadla v příštím roce.

Polští komentátoři připomínají, že polské zbrojovky již vyrábějí houfnici Krab na podvozcích jihokorejské houfnice K9. Část "krabů" už Polsko poskytlo Ukrajině.

Varšava v poslední době uzavřela řadu velkých zbrojních kontraktů v obavě, že po Ukrajině by se Polsko mohlo stát příštím terčem agrese Ruska.

"Naším cílem je odstrašit agresora a co možná nejdříve posílit armádu," řekl Blaszczak novinářům podle agentury AFP. "Podporujeme Ukrajinu, protože bojuje i za nás, ale musíme také posílit naši vlastní obranyschopnost," dodal.

Polsko počátkem tohoto měsíce podepsalo smlouvu o nákupu 32 víceúčelových vrtulníků AW149, které vyvinul italský koncern Leonardo.

Blaszczak tuto středu podepsal dohodu o pořízení stíhačů tanků Ottokar Brzoza, využívající podvozek zkonstruovaný českou automobilkou Tatra. Na počátku týdne pak ohlásil, že prvních 28 starších amerických tanků Abrams dorazilo do výcvikového střediska polské armády, kde brzy začne výcvik polských tankistů, aby byli připraveni, až budou do země dodány objednané abramsy v nejnovější verzi.

Polsko počátkem dubna podepsalo s USA dohodu o koupi 250 tanků M1A2 Abrams v nejnovější verzi SEPv3.

Rovněž v dubnu Varšava poskytla Kyjevu více než 240 tanků T-72 sovětské konstrukce. Minulý týden Blaszczak informoval, že výzbroj polské armády mezitím doplní 116 starších tanků Abrams, odkoupených od USA, aby vyplnily mezeru po předání tanků T-72 Ukrajině.

Dodávku prvních nových tanků Abrams očekává Polsko koncem letošního roku, poslední má dostat v roce 2026.

Polská armáda ještě letos očekává také americký protiraketový systém Patriot a turecké bojové drony Bayraktar, které se osvědčily v bojích na Ukrajině proti ruské invazi.