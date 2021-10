Politologové hodnotí projev Babiše jako vstřícný, věcný a stručný

Praha - Projev premiéra Andreje Babiše (ANO) k dnešnímu státnímu svátku hodnotí politologové jako vstřícný, věcný a stručný. Odložení konfrontačního stylu ocenil i lídr koalice Spolu a uchazeč o premiérskou funkci Petr Fiala (ODS).

"Je dobře, že Andrej Babiš ustoupil v den našeho státního svátku od svého obvyklého konfrontačního stylu. Společnost je rozdělena, je potřeba vrátit do politiky slušnost a respekt k jiným názorům, voliči se jasně vyjádřili pro změnu politického stylu a kultury," uvedl pro ČTK Fiala. Mnozí lidé jsou podle něj v těžké situaci, covid-19 a rostoucí ceny energií negativně zasahují do jejich osudů. "Je potřeba začít to řešit, vrátit do politiky rozumnou diskusi a naplnit všechny síly k tomu, abychom si s tím poradili," dodal.

Video: Výhled do budoucna není podle Babiše optimistický, avšak v český národ věří

28.10.2021, 21:40, autor: Úřad vlády ČR, zdroj: ČTK/Video

Politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu ocenil, že byl Babiš vstřícný, mluvil věcně a připomenul, v jaké situaci se Česká republika nachází z hlediska pandemie i ekonomických vyhlídek. Několik bodů ale označil za diskutabilní v souvislosti s tím, co dosud premiér dělal a jak se vyjadřoval. Poukázal třeba na otázku zadlužování a deficitu veřejných rozpočtů, kdy podle něj Babiš "propásnul dobré roky" hospodářského růstu, nešetřil a rozdával voličům. Za druhý kontroverzní bod v projevu označil v souvislosti s premiérovou výzvou k očkování nezvládnutou koronavirovou pandemii. Apel k očkování vnímá Mrklas na jednu stranu jako logický, na druhou si nemyslí, že bude hrát zásadní roli v rozhodování lidí ohledně očkování.

Podle politologa Jana Kubáčka šlo o zajímavý projev, ve kterém se mísilo několik Babišových misí. "Takový jsme ještě nezažili, kombinovalo se v něm několik žánrů, jak kdybychom tam trochu slyšeli Václava Klause, Jiřího Paroubka, Andreje Babiše a do toho některá témata, která by se hodila už do prezidentské kampaně," poznamenal. V projevu se podle něj kombinoval premiérský, bilanční rozměr, vidí v něm i "prezidentské tóny" a zároveň vstupní strategii opozičního vyzyvatele. "Už jsou tam pojmenována klíčová témata, na kterých se bude vymezovat vůči vládě," podotkl.

Politologa Josefa Mlejnka z Karlovy univerzity na projevu zaujalo jasné přiznání, že Babiš uznává ambici vznikající koalice na sestavení vlády a že on sám se na příští vládě nebude podílet a nebude se o ni například s přispěním prezidenta Miloše Zemana pokoušet. Mlejnek také vyzdvihl apel na očkování. Poukázal dále na vstřícnost projevu. Je podle něj otázkou, zda důvodem byl fakt, že projevem Babiš v podstatě zastupoval prezidenta, který v tomto čase tradičně pronáší projev při udělování vyznamenání, nebo zda on sám má prezidentské ambice.