Politologové: Blažek se po výzvě Pirátů o místo bát nemusí, až při další chybě

Praha - Ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) by podle politologů oslovených ČTK mohla stát místo ve vládě až další komunikační či jiná chyba. Pondělní výzva členů Pirátské strany směrem k poslancům a ministrům Pirátů, aby navrhli Blažkovo okamžité odvolání, je spíš vnitrostranickou záležitostí, míní. Větší vliv na soudržnost koalice než aktuální výzva by podle nich mohl mít výrazný propad některé z vládních stran ve volbách v příštím roce.

Piráti ve stranickém hlasování vyzvali své zákonodárce a zástupce ve vládě, aby "v rámci svých možností" navrhli Blažkovo okamžité odvolání. Podnětem k hlasování bylo Blažkovo srpnové setkání s proruským lobbistou a poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. Premiér Petr Fiala (ODS) reagoval slovy, že personální obsazení resortů mají v ruce jednotlivé koaliční strany. Ke schůzce Blažka s Nejedlým dříve řekl, že ministr dostal od vedení ODS "žlutou kartu".

Piráti podle politologa Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy sami vědí, že v tuto chvíli s ministrem "nehnou". "Jde spíše o vnitrostranickou záležitost, o jakousi korekci přílišného pragmatismu, byť zatím bez reálného vlivu," sdělil Mlejnek ČTK. Pokud se však objeví nějaké problémy v řízení ministerstva či v souvislosti s Blažkem obecně, tak by výsledek pirátského hlasování spolu se žlutou kartou od Fialy už mít vliv mohl, míní.

Podle politologa Lubomíra Kopečka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity není pirátské hlasování něčím, na čem by se rozpadla vláda. Pro vedení Pirátů v čele s vicepremiérem Ivanem Bartošem vzniká manévrovací prostor díky použité formulaci, že mají na Blažkův konec tlačit "v rámci svých možností", doplnil Kopeček. "Nejde o formulaci, která by Piráty vehnala do situace, kdy by je toto hlasování a premiérovo očekávatelné odmítnutí nutilo z vlády odejít," uvedl.

Fiala podle Kopečka svůj názor vyjádřil jasně. "Pokud Blažek neudělá v nejbližší době nějakou další komunikační či jinou velkou chybu ve stylu setkání s Martinem Nejedlým, nenavrhne jeho odvolání," uvedl.

Mnohem větší dopad na vztahy ve vládní koalici můžou mít výsledky evropských voleb a následně krajských a senátních voleb v příštím roce, dodal Kopeček. "Pokud by některá vládní strana v nich výrazně neuspěla, může to mít pochopitelně vliv na její chování, loajalitu k vládě a ochotu v ní zůstat. To se týká samozřejmě i Pirátů," vysvětlil.