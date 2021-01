Politici by uvítali přesun pomníku Koněva na pietní místo

Praha - Vládní zmocněnec pro česko-ruské konzultace Rudolf Jindrák uvítal návrh na přesunutí pomníku maršála Ivana Koněva například na některé z míst, kde jsou pohřbeni vojáci Rudé armády. ČTK to řekl v reakci na článek bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga (TOP 09). Návrh na přesun sochy na pietní místo nebo zahájení konstruktivní debaty nad tímto tématem přivítali i další politici včetně premiéra Andreje Babiše (ANO), prezidenta Miloše Zemana nebo ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD).

Praha 6 před časem rozhodla o odstranění pomníku poté, co se stal opakovaně cílem vandalských útoků. Na rozhodnutí ostře reagovalo Rusko. Kritici pomníku poukazují na roli Koněva při obsazení Československa v roce 1968 nebo při potlačení maďarského povstání v roce 1956. Zastánci naopak poukazují na zásluhy sovětského vojevůdce o osvobození Československa na konci druhé světové války.

Schawarzenberg v komentáři zveřejněném dnes v deníku Právo poukázal na zklidnění situace kolem Koněvova pomníku v poslední době. Zůstala podle něj ale otázka, jak se sochou dále naložit. Za jednu z možností označil umístění v depozitáři. Mnoho lidí ale podle něj takovou variantu považuje za nedůstojnou. Za další řešení považuje přestěhování na místo, kde by nehrozilo její další hanobení, například na velká pietní místa spojená s Rudou armádou nebo jinými válečnými hrdiny a osobnostmi českých dějin. Přivítal by vyřešení záležitosti ještě během zimy, kdy se zklidnily emoce a lidé řeší jiné záležitosti.

Schwarzenbergův návrh uvítal Jindrák, kterého vláda pověřila jednáním s Ruskem o bilaterálních otázkách. Poukázal na zkušenosti Schwarzenberga v zahraniční politice. Navrhované řešení by podle Jindráka, který zároveň zastává post ředitele hradní diplomacie, umožnilo začít s Ruskem opět jednat například o stavu českých vojenských hrobů v Rusku.

Pozitivně se k řešení staví i většina dalších představitelů státu a politických stran, které ČTK oslovila. "Umístění Koněva na důstojné místo podporuji. Konečně o této věci začínáme mluvit konstruktivně," napsal ČTK premiér Babiš. Důstojné umístění pomníku podporuje podle svého mluvčího i prezident Miloš Zeman. "A proto vítá otevření debaty tímto směrem," sdělil mluvčí Jiří Ovčáček.

Debatu o možnosti vhodného umístění pomníku vítá i Petříček. Poukázal na to, že ČR usiluje o důstojné zacházení s pomníky československých legionářů v Rusku. "I proto bychom se měli o tomto konkrétním pomníku bavit, jak například navrhuje pan Schwarzenberg. Osobně tuto diskusi chci vést v Parlamentu, ale jsem připraven o tom vést rozumnou debatu i s dalšími, včetně pražských komunálních politiků," sdělil ČTK.

Stejný názor jako Schwarzenberg má také bývalý ministr zahraničí Alexandr Vondra (ODS). "Je nesporným faktem, že Rudá armáda sehrála zásadní roli při osvobozování v roce 1945 a socha Koněva, ať už si o jejím vzniku či o maršálovi samotném myslíme cokoli, si zaslouží pietní zacházení," poznamenal. Za nejlepší řešení považuje umístění na hřbitově rudoarmějců na Olšanských hřbitovech v Praze.

Pirátský poslanec Jan Lipavský se ale domnívá, že politická scéna by v době vrcholící třetí vlny koronavirové pandemie měla řešit reálná témata. "Nikoli umístění sochy Koněva, která takovým tématem není," sdělil ČTK. Předseda komunistů Vojtěch Filip si chce Schwarzenbergův návrh prostudovat. "Je důležité, aby pomník byl podle mezinárodní smlouvy z roku 1993 trvale přístupný veřejnosti," dodal.

Se Schwarzenbergem souhlasí i starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), v jehož městské části socha stála. Uvítal by, kdyby se přesunula na pietní místo, které souvisí s památkou Rudé armády. Poukázal na to, že městská část již navrhovala umístění na Olšanské hřbitovy, s tím ale nesouhlasilo hlavní město. Praha 6 se proto poté dohodla s Muzeem paměti 20. století, že se socha objeví v jeho expozici. Pokud by se muzeu nepodařilo nalézt vhodné umístění, radnice by hledala jiného partnera, řekl ČTK.