Polický zámek plánuje i muzeum Waldemara Matušky

Police (Třebíčsko) - Zámek v obci Police na Třebíčsku, v němž je muzeum věnované britskému královskému letectvu (RAF) nebo expozice historických motocyklů, chce zpestřit nabídku expozicí věnovanou zpěvákovi Waldemaru Matuškovi. Předměty zapůjčí soukromý sběratel. Zámek, který už přes deset let prochází rekonstrukcí, se letos veřejnosti otevře 27. června, řekl ČTK starosta obce Karel Janoušek.

"Máme to domluvené, ale exponáty ještě nejsou dovezené. Doufám, že to vyjde, ještě to nechci zakřiknout. Mělo by to být jediné zpěvákovo muzeum v České republice a údajně i na světě," řekl Janoušek. Prostor by muzeum dostalo v nejvyšším patře zámku.

Police s asi 350 obyvateli a ročním rozpočtem kolem šesti milionů korun financuje opravu zámku především díky dotacím. Loňské investice byly zhruba dva miliony korun, letos budou podle starosty poloviční a půjdou především na dokončení opravy střechy.

Díky expozicím se stal zámek zajímavým turistickým cílem na jižním okraji Vysočiny s návštěvností kolem 3500 lidí. Muzeum britského královského letectva (RAF) se poprvé otevřelo v roce 2017. Vzniklo ve spolupráci obce, pražského Nadačního fondu Maršála Karla Janouška a Czech Spitfire Clubu Jihlava. Jihlavský klub ale spolupráci loni ukončil a přesunul své exponáty do Větrného Jeníkova na Jihlavsku, kde je veřejnosti zpřístupní 1. července.

Podle Jiřího Stanislava z nadačního fondu našlo polické muzeum jiné partnery a expozici zaměří na připomínku konkrétních osobností bojujících ve druhé světové válce, z nichž řada pocházela z regionu. "Je krásné, že se začíná objevovat stále víc muzeí věnovaných druhé světové válce, ale všechno je to hlavně o technice, my jdeme jinou cestou, upozorňujeme na konkrétní lidi - co to bylo za kluky, kteří utekli přes Polsko do Francie a Anglie, kde bojovali. A nakonec, když se vrátili a nestačili zase zmizet, dali je do uranových dolů," řekl Stanislav.

Artefakty odvezené jihlavským klubem podle starosty nahradily předměty zapůjčené spolkem Čeští rafáci. "Znovu zaplníme asi dvě místnosti a pak tam budeme mít výstavu věnovanou parašutistům," řekl Janoušek.

Polický zámek získal svoji dnešní podobu postupnými přestavbami v 16., 17. a 18. století, kdy jej vlastnili Tavíkovští z Tavíkovic a rod Berchtoldů z Uherčic. Posledními šlechtickými majiteli byli Wraždové z Kunvaldu. V roce 1945 byl zámek zkonfiskován a od roku 1996 je ve vlastnictví obce, která ho po opravách přes letní měsíce zpřístupňuje. Letos by mohla návštěvníky přilákat také opravená synagoga z roku 1759, která je na Vysočině jedinou dochovanou synagogou venkovského typu. Vlastní a opravuje ji Federace židovských obcí. "Už dokončují venkovní fasádu a uvnitř spíš truhlářské práce, slavnostní otevření plánují v červenci," řekl starosta. V obci je přístupný také židovský hřbitov s asi 300 náhrobky, z nich nestarší je ze 17. století.

