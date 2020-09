Policie zadržela v lomu Vršany 105 aktivistů

Část aktivistů se oddělila od demonstrace a pronikla do lomu Vršany, kolem kterého procházel 5. září 2020 průvod několika ekologických organizací a hnutí za rychlý konec spalování uhlí směrem k uhelné Elektrárně Počerady společnosti ČEZ u Volevčic na Mostecku. Pořadatelé protestu postavili u obce Okořín tzv. klimakemp. Jeho součástí jsou workshopy a přednášky.

Most - Policie zajistila všech 105 aktivistů, kteří dopoledne vnikli do důlního prostoru uhelného lomu Vršany u Mostu. ČTK to řekla policejní mluvčí Jana Slámová. V lomu zůstávají čtyři aktivistky, které ráno obsadily rypadlo.

Aktivisté chtěli vniknutím do lomu podle svého vyjádření nenásilně protestovat proti těžbě uhlí. Policisté je zadrželi, protože nereagovali na výzvy k opuštění prostoru. "Byli zajištěni pro pravděpodobné neuposlechnutí výzvy úřední osoby, čímž se dopustili přestupku," uvedla Slámová. Podle ní ověřují totožnost všech zadržených. "Pokud poskytnou součinnost a prokážou totožnost, nebudou omezeni na svobodě. Předvedeme jen osoby, které odmítnou prokázat totožnost. Na nejbližší služebně provedeme nezbytné úkony k ověření totožnosti," dodala.

Aktivisté se dnes vydali k zakládacímu bagru, který pracuje na rekultivaci lomu. "Až tyto nezodpovědné akce skončí, vyčíslíme způsobené škody," uvedla v tiskové zprávě Eva Maříková, mluvčí skupiny Sev.en Energy, která lom vlastní. Protestní akce se podle mluvčí stávají pro mladé aktivisty formou adrenalinové zábavy.

Aktivisté vyšli ráno z kempu u obce Okořín, který od čtvrtka organizuje hnutí Limity jsme my. Pochod kolem lomu Vršany byl nahlášený, přes stovku jeho účastníků se pak rozhodlo k "aktu nenásilné občanské neposlušnosti".

"Vybrali jsme si ho z toho důvodu, že tento důl plánuje ukončit těžbu teprve v roce 2052, což je pro nás extrémně pozdě," vysvětlil novinářům mluvčí klimakepmu Pavel Solanský.

Aktivisté požadují co nejrychlejší "konec fosilního byznysu a bezodkladné uzavření nejstarších a nejšpinavějších uhelných elektráren, jako jsou například Počerady a Chvaletice," uvedli v dnešní tiskové zprávě krátce po vpádu do lomu. Dále požadují spravedlivou transformaci uhelných regionů a přechod na demokraticky vlastněné obnovitelné zdroje energie.

Už brzy ráno obsadily rypadlo v lomu čtyři aktivistky. Skrývkový stroj byl v chodu. Těžební společnost Sev.en Energy musela zastavit těžbu a škodu bude vymáhat, řekla mluvčí firmy.

Jiných osm protiuhelných aktivistek a aktivistů obsadilo rypadlo v lomu ve středu ráno a opustilo ho v pátek. Šlo o jiné rypadlo, které je v technologické odstávce, nebylo tedy třeba přerušit těžbu.

O budoucnosti těžby uhlí jedná takzvaná uhelná komise, která se naposledy sešla v červnu v areálu elektrárny Prunéřov na Chomutovsku. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) tehdy uvedl, že do konce letošního roku komise stanoví postup útlumu těžby. Komise se podle jejího člena Jana Rovenského (za Greenpeace) shodla na tom, že hlavním kritériem při útlumu elektráren by měly být jejich emise skleníkových plynů na jednotku vyrobené energie.