Policie začala prověřovat případ omilostněného muže, který dál podniká

Praha - Policie zahájila úkony trestního řízení v případu muže, kterému kvůli vážné nemoci udělil milost prezident Miloš Zeman. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala, podle kterého zatím nebyl nikdo obviněn. Omilostněný muž podle dřívějších informací médií dále podniká.

„V dotazované věci byly Národní centrálou proti organizovanému zločinu zahájeny dne 18. ledna 2022 úkony trestního řízení. Trestní řízení je vedeno proti neznámé osobě," sdělil Cimbala.

Prvotní fáze přípravného trestního řízení slouží k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. "Žádná osoba tedy v současné době obviněna nebyla. Případná otázka sdělení obvinění konkrétní osobě přichází v úvahu až po skončení prověřování," vysvětlil mluvčí.

Trestní řízení bude dozorovat Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2. Podrobněji nyní o věci informovat nebude, protože daná fáze řízení je neveřejná.

Muže, kterého pražští policisté stíhali za krácení daně se škodou zhruba 9,7 milionu korun, omilostnil Zeman v polovině loňského září. Hrad k tomu tehdy uvedl, že muž trpí závažným chronickým onemocněním několika životně důležitých orgánů, a to až na hranici jejich selhávání. Napsal také, že „tato onemocnění jej ve svém souhrnu mohou ohrozit na životě“.

Radiožurnál a iRozhlas.cz následně informovaly, že omilostněným mužem je olomoucký podnikatel Pavel Podroužek, který se od roku 2019 dostal do vedení šesti firem a jednu ze společností nechal zapsat do obchodního rejstříku deset dní poté, co dostal milost. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček k tomu tehdy zopakoval, že Zeman vycházel ze zdravotních zpráv. Abolici spolupodepsal bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Podroužek uvedl, že milost pro něj byla "obrovské překvapení", žádost podala jeho matka.