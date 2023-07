Policie navrhla obžalovat dvojici za vykořisťování a kuplířství na jihu Čech

Praha - Policie navrhla obžalovat muže a ženu z organizování prostituce na jihu Čech. Cizinec navíc v Česku podle vyšetřovatelů vykořisťoval zahraniční dělníky při těžbě dřeva. ČTK to dnes sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Muži hrozí až 12 let, a to i za znásilnění a za nedovolené ozbrojování. Ženu může soud za kuplířství poslat za mříže až na osm let.

Obviněný muž pochází z jihovýchodní Evropy. Podle Ibeheje organizoval v letech 2016 až 2019 ve své vlasti nábor krajanů, kterým sliboval za těžbu dřeva v Česku měsíční mzdu ve výši zhruba 30.000 korun. "Nejméně 11 dělníků nechal dopravit do České republiky a ubytoval je v nevyhovujících podmínkách bez tekoucí vody a sociálního zařízení," popsal mluvčí s tím, že dělníci pracovali 12 hodin denně včetně víkendů, přičemž jim tento obchodník s lidmi měsíčně vyplácel jen několik stokorun. Sám za jejich práci inkasoval přes milion korun.

Cizinec ve své vlasti v letech 2018 až 2021 rovněž najal nejméně pět dívek k provozování prostituce v nočním klubu na jihu Čech, tvrdí policie. Obviněná žena pak činnost žen v podniku organizovala. "Dívky musely dvojici osob odevzdávat jednu třetinu výdělků získaných prostitucí, kdy obvinění tak podle našich závěrů tímto způsobem získali nejméně jeden milion korun," uvedl Ibehej. Jednu z najatých dívek podle něj cizinec v roce 2020 přinutil k pohlavnímu styku. Navíc bez povolení přechovával loveckou kulovnici s větším množstvím střeliva.

Oba obvinění byli ve vazbě, nyní jsou již na svobodě. O podání obžaloby rozhodne Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích.